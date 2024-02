Lada chwila rusza już 20 sezon "Gogglebox. Przed telewizorem". W programie po raz kolejny zasiądzie uwielbiany duet w składzie: Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska. W ostatnim czasie fani pokochali jeszcze jedną osobę z otoczenia gwiazdy TTV - mowa o Grzegorzu Collinsie. Czy ukochany Sylwii Bomby dołączy do "Gogglebox"?

Była już propozycja - nie ukrywa gwiazda.

Z jakim skutkiem?

Czy Grzegorz Collins i Sylwia Bomba wystąpią w "Gogglebox"?

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins są zakochani po uszy. Partner gwiazdy TTV również doskonale dogaduje się z jej małą córeczką Antosią. Relacje, które publikują w mediach społecznościowych nierzadko rozśmieszają internautów do łez. Niektórzy chcieliby zobaczyć ten duet na kanapach w "Gogglebox". Sylwia Bomba przyznała jednak, że póki co, Grzegorz nie pojawi się w programie. Jak cytuje go ukochana, miał powiedzieć:

Ja do Gogglebox nie chce iść, bo to jest Twój program i ja się nie chcę w to mieszać

Jednak jest jeden powód, dla którego poszedłby tam "nawet za darmo". Jaki i czy Sylwia Bomba zdecyduje się z tego skorzystać? Zwróciła także uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię.

Zobacz także: To od nas Grzegorz Collins dowiedział się, jak Sylwia Bomba chce spędzić walentynki!

