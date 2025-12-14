Choć od wielkiego finału 11. edycji "Hotelu Paradise" minęły już dwa miesiące, sympatycy show wciąż żyją wydarzeniami, jakie rozegrały się w rajskiej willi. Jak już wiemy, finałowa para, Agata i Kuba już się rozstali, a w rozmowie z naszą reporterką zwycięzcy 11. odsłony rajskiego hotelu zdobyli się na zaskakujące wyznania.

Kuba gorzko o byłej partnerce z "Hotelu Paradise"

Już niebawem rusza nowa edycja "Hotelu Paradise" z dwiema prowadzącymi. Zanim jednak poznamy dokładną lokalizację nowego tytułowego rajskiego hotelu i jego mieszkańców, ogromne emocje wciąż budzą byli atrakcyjni single i singielki, którzy na naszych oczach walczyli o miłość, sławę i wielkie pieniądze. W wielkim finale 11. sezonu miłosnego hitu TVN to Agata i Kuba przekonali wszystkich, że połączyło ich coś więcej niż przyjaźń. Pomimo wcześniejszych napięć pomiędzy tą dwójką, to właśnie oni mogli liczyć na przychylność byłych mieszkańców raju i stanąć na Ścieżce Lojalności.

Jak już wiemy para w finale nie zdecydowała się na rzut Złotą Kulą, dzieląc się tym samym główną nagrodą i zapewniając, że pragnie kontynuować swój związek także poza kamerami. Niestety, ich relacja nie przetrwała próby czasu, a Kuba i Agata z "Hotelu Paradise" rozstali się. W rozmowie z naszą reporterka zwycięzcy rajskiego hotelu nie tylko podsumowali swój udział w randkowym reality show, ale też ocenili jego byłych graczy. Kuba nie zamierzał gryźć się w język. Tak podsumował swoją byłą programową partnerkę, z którą tworzył relację zanim w rajskim hotelu pojawiła się Agata.

Z Olą mamy po prostu mentalny rozstrzał i tyle - przyznał w rozmowie z Party.pl.

Kuba podsumował zachowanie Oli w "Hotelu Paradise"

Zanim w programie pojawiła się Agata, to właśnie relacja Oli "Alexis" i Kuby była uznawana za najsilniejszą parę 11. edycji "Hotelu Paradise". Z czasem jednak kolejne wywody dziewczyny na temat tego, że "ziemia jest płaska", a "archipelag to pejzaż" zraziły chłopaka.

Dlatego do tej pary jakby w ogóle nie wróciliśmy potem. No bo już po prostu nabrałem takiej właśnie dystansu - wyznał.

Zobaczcie nasze wideo sprawdźcie, co jeszcze zdradził nam Kuba z "Hotelu Paradise".

Zobacz także: