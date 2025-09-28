Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska niewątpliwie tworzą najgorętszą parę w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami", ale też jedną z najgłośniejszych w polskim show-biznesie. Zakochani przez dłuższy czas podsycali doniesienia o swojej zażyłości, komentując je w dwuznaczny sposób, jednak teraz nie zamierzają już ukrywać swoich uczuć.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz szczerze o swoim uczuciu

Podczas 1. odcinka jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska potwierdzili swój związek namiętnym pocałunkiem. Od tego czasu fani zakochanych w napięciu oczekują na kolejne szczegóły ich zażyłości. Również paparazzi nie odstępuję na krok Kaczorowskiej i Rogacewicza, a do sieci regularnie trafiają kadry z udziałem głównych zainteresowanych, którzy nie szczędzą sobie czułości.

W rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zdradzili, dlaczego zdecydowali się na "wytańczenie" swojej historii w "Tańcu z Gwiazdami". Ich pełne pasji choreografie aż kipią od emocji.

Szanujemy swoją przeszłość i ludzi, którzy towarzyszyli nam w tej przeszłości - przyznali jednogłośnie.

W rozmowie z naszym reporterem nawiązali też do dzieci. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradzili nam Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz.

