Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w rozmowie z Party.pl zdradzili, że decyzja o udziale w "Tańcu z Gwiazdami" wcale nie była tak oczywista, jak się wszystkim wydaje. Dlaczego?

Kaczorowska i Rogacewicz: odważny krok w ich relacji

Podczas 1. odcinka jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, całując się przed kamerami, potwierdzili swój związek. O ich relacji plotkowano zaś od miesięcy, dlatego też para długo zastanawiała się nad wzięciem udziału w show. Co ciekawe, nie zrobili tego tylko dla siebie, o czym mówią w rozmowie z Party.pl:

To wymaga wielkiej odwagi, my bardzo długo o tym rozmawialiśmy, czy jesteśmy gotowi na to co się będzie działo, co już się dzieje zaczęła Kaczorowska

Zobaczcie, co zaś zdradził Marcin!

