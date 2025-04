Anna Renusz zyskała ogromną sławę dzięki udziałowi w "Królowych życia", a kolejne projekty z jej udziałem na antenie TTV sprawiły, że celebrytka na dobre zadomowiła się w polskim show-biznesie. Już w kontrowersyjnym show z udziałem Dagmary Kaźmierskiej, Laluny czy Izabeli Macudzińskiej mówiła wprost, że wszystkie swoje pieniądze wydaje na na urodowe poprawki. Teraz w rozmowie z naszą reporterką zdradziła, czyim wyglądem się inspiruje. Co więcej, by osiągnąć sukces, sam nos korygowała już kilkukrotnie.

Anna Renusz szczerze o operacjach plastycznych

Ostatnio Anna Renusz przyznała, że była porównywana do Edyty Górniak. Charyzmatyczna celebrytka podkreśliła, że to właśnie liczne porównania do innych pchnęły ją do urodowych poprawek. Powiększone usta, lifting szyi, powiększony biust czy operacja nosa to jeszcze nie wszystko. Jak wyznała w rozmowie z naszą reporterką, kolejne korekty wizerunku są dla niej wręcz uzależniające.

Coś poprawimy, jest fajnie, to znowu widzimy u siebie coś nie tak - wyznała w rozmowie z nami Anna Renusz.

Gwiazda stacji TTV podkreśliła, że przez lata dążyła do upragnionego wizerunku, jednak żeby to osiągnąć musiała nie tylko liczyć się z ogromnym nakładem finansowym. Sam nos poprawiała aż cztery razy, a niespełna miesiąc temu poddała się modnemu zabiegowi poprawy wyglądu bioder i pośladków.

Ja się inspiruję Kim Kardshian, jak widać. Bioderka jak ona sobie zrobiłam - dodała Anna Renusz w rozmowie z naszą reporterką.

Czy Annie Renusz udało się osiągnąć zamierzony efekt? Jakie jeszcze poprawki planuje? Tego dowiecie się z naszego wideo. Cały wywiad z Anną Renusz znajdziecie poniżej.

