Anna Renusz otwarcie przyznaje się do licznych operacji plastycznych, które przeszła m.in. w Turcji, obejmujących nos, podbródek czy piersi. Jej metamorfozy budzą duże zainteresowanie wśród fanów. Teraz wyjaśniła, dlaczego zaczęła ingerować w swój wygląd.

Anna Renusz, znana z programu "Królowe życia", zyskała popularność dzięki swojej barwnej osobowości i szczerości wobec fanów. Gwiazda od samego początku swojej medialnej kariery nie ukrywała zamiłowania do operacji plastycznych oraz zabiegów medycyny estetycznej. Renusz wielokrotnie podkreślała, że dbanie o wygląd jest dla niej priorytetem. Jak sama przyznała, wszystkie zarobione pieniądze inwestuje w operacje plastyczne, które traktuje jako sposób na poprawę jakości życia i samopoczucia. Teraz przed nasza kamerą wyjawiła prawdziwy powód swojej metamorfozy. Okazuje się, że była porównywana do samej Edyty Górniak!

Trauma z dzieciństwa(...) Był taki wujek, bardzo go lubiłam i on zawsze mówił, że jestem taka ładna, jeszcze mówił, że wyglądam jak Edyta Górniak tylko nos nie ten(...) Wtedy zaczęło mnie to denerwować. Jak zarobiłam pierwsze pieniążki to miałam 20 lat i lekarz mi ten nosek zmniejszył

- wyznała.