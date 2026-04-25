Tribbs zalał się łzami w "The Voice Kids". Emocje wzięły górę. "Dajcie mi spokój"
Nadchodzący odcinek "The Voice Kids" dostarczy widzom ogromnych emocji. Nagle podczas nagrań Tribbs nie mógł się powstrzymać. Juror muzycznego hitu TVP zalał się łzami. Zobaczcie przedpremierowy fragment odcinka.
Tribbs popłakał się w "The Voice Kids"
Zaledwie kilka tygodni temu wystartowała najnowsza edycja "The Voice Kids" z Blanką, Cleo i Tribbsem w roli jurorów, dla których jest to debiut w muzycznym talent show TVP dla najmłodszych. W programie nie brakuje utalentowanych artystów, ogromu emocji, ale też zaskakujących wyznań.
Niedawno w "The Voice Kids" Blanka opowiedziała o chwilach grozy, zdradzając, że podczas wakacji ledwo uszła z życiem z powodu silnej reakcji alergicznej. W najnowszym odcinku show także nie zabraknie poruszających momentów z udziałem jurorów. Podczas jednego z występów podopiecznej z drużyny Blanki, Tribbs nie mógł powstrzymać łez.
Tak sobie patrzę, Tribbs, na ciebie i mam jakieś takie poczucie, że nie wiem... chusteczka jest Ci potrzebna? Łezki trzeba obetrzeć?
Tribbs, choć wyraźnie zaskoczony własną reakcją, odpowiedział szybko:
Dajcie mi spokój! Wyjdę na jakąś płaczkę. Rzadko się wzruszam, bardzo rzadko, a w tym programie było to wielokrotnie. No a dzisiaj, szczerze, po prostu popłakałem się…
W naszym wideo zobaczycie przedpremierowy fragment najnowszego odcinka "The Voice Kids".
