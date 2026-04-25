W "The Voice Kids" rywalizacja wchodzi na kolejny etap, a poruszające występy młodych artystów dostarczają zarówno widzom, jak i jurorom ogromu emocji. W najnowszym odcinku Tribbs nie będzie mógł powstrzymać łez wzruszenie. Mamy przedpremierowy fragment show.

Tribbs popłakał się w "The Voice Kids"

Zaledwie kilka tygodni temu wystartowała najnowsza edycja "The Voice Kids" z Blanką, Cleo i Tribbsem w roli jurorów, dla których jest to debiut w muzycznym talent show TVP dla najmłodszych. W programie nie brakuje utalentowanych artystów, ogromu emocji, ale też zaskakujących wyznań.

Niedawno w "The Voice Kids" Blanka opowiedziała o chwilach grozy, zdradzając, że podczas wakacji ledwo uszła z życiem z powodu silnej reakcji alergicznej. W najnowszym odcinku show także nie zabraknie poruszających momentów z udziałem jurorów. Podczas jednego z występów podopiecznej z drużyny Blanki, Tribbs nie mógł powstrzymać łez.

Tak sobie patrzę, Tribbs, na ciebie i mam jakieś takie poczucie, że nie wiem... chusteczka jest Ci potrzebna? Łezki trzeba obetrzeć? - zapytała Paulina Chylewska, widząc stan muzyka.

Tribbs, choć wyraźnie zaskoczony własną reakcją, odpowiedział szybko:

Dajcie mi spokój! Wyjdę na jakąś płaczkę. Rzadko się wzruszam, bardzo rzadko, a w tym programie było to wielokrotnie. No a dzisiaj, szczerze, po prostu popłakałem się… - przyznał juror ''The Voice Kids''.

W naszym wideo zobaczycie przedpremierowy fragment najnowszego odcinka "The Voice Kids".

