Już dwa odcinki tanecznego show „Taniec z Gwiazdami” są za nami. Uczestnicy coraz bardziej podnoszą poprzeczkę, prezentując taniec towarzyski w najlepszym wydaniu. Jak pierwsze występy ocenia Tomasz Wygoda, juror 18. edycji programu? W rozmowie z Party.pl wyznał prawdę o swoich faworytach, a także wskazał występy, które zrobiły na nim największe wrażenie.

Tomasz Wygoda szczerze o swoich faworytach.

Tomasz Wygoda uchodzi za jednego z najbardziej kontrowersyjnych jurorów programu „Taniec z Gwiazdami”. Już po pierwszym odcinku znalazł się w ogniu krytyki.Internauci zarzucali mu wygłaszanie „zbyt filozoficznych wywodów”, które ich zdaniem nie powinny pojawiać się w formacie rozrywkowym. Jakie zdanie o uczestnikach ma jednak sam juror? Jak się okazuje, nie planuje wybierać swoich faworytów.

W rozmowie z reporterką Party.pl Tomasz Wygoda ujawnił, że nie lubi przyzwyczajać się do konkretnego uczestnika. Podał też ku temu konkretny powód.

Nie mam faworyta. Nie mam i ja się w ogóle nie lubię przyzwyczajać do faworytów, bo ja się boje, że jak się do kogoś za bardzo 'przykleje' to się będę zachowywać tak jak się zachowują fani wyznał.

Tomasz Wygoda wymienił uczestników, którzy zaskoczyli go w drugim odcinku „TzG”

Mimo braku konkretnych faworytów Tomasz Wygoda wskazał uczestników, którzy zrobili na nim duże wrażenie podczas drugiego odcinka „Tańca z Gwiazdami”. Juror już teraz dostrzega u nich ogromny progres i nie ukrywa, że jest ciekaw, jak potoczy się ich dalsza droga w programie.

Mnie dzisiaj bardzo zaskoczył Gamou, niesamowity jest i ciekaw jestem, jak będzie dalej sobie radzić. (...) Jasper mnie bardzo zaskoczył pozytywnie, bo był tydzień temu takim chłopcem, takim bardzo śmiejącym się, szczęśliwym, a dzisiaj wyrósł zdradził.

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze ujawnił Tomasz Wygoda w rozmowie z redakcją Party.pl, koniecznie obejrzyjcie pełne wideo!

