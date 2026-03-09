Program "Taniec z Gwiazdami" przez lata łączył wiele par i był areną licznych romansów. Czy w obecnym sezonie znów będziemy świadkami narodzin nowej miłości? O opinię w tej sprawie zapytaliśmy Tomasza Wygodę, który zdradził swoje spostrzeżenia na temat chemii między uczestnikami.

Tomasz Wygoda o romansach na planie "Tańca z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga uwagę widzów nie tylko dzięki tanecznym popisom uczestników, ale także dzięki temu, co dzieje się za kulisami. W mediach regularnie pojawiają się informacje o romansach, które zaczynały się na parkiecie - wspólne, intensywne treningi i bliskość niejednokrotnie sprawiały, że między gwiazdami a ich tanecznymi partnerami rodziły się silne emocje, a widzowie z ciekawością śledzili doniesienia o rozwijających się relacjach. Już w historii programu zdarzały się pary, które później tworzyły związki, a nawet znajdywały wspólną drogę życiową poza show.

W obecnym sezonie również nie brakuje spekulacji na temat relacji między uczestnikami a tancerzami - fani komentują ich gesty i interakcje w mediach społecznościowych, szukając oznak czegoś więcej niż tylko profesjonalnej współpracy na parkiecie. Takie domysły i dyskusje są stałym elementem zainteresowania programem, który łączy taniec ze spektaklem i życiem prywatnym jego bohaterów.

Na temat tych wszelkich plotek i domysłów zapytaliśmy Tomasza Wygodę, który podzielił się swoją opinią o tym, co może się kryć za chemią widoczną między parami.

Może Stefano, jak dzisiaj tańczyli bo była rumba w ich wykonaniu, to może ci co rumbę ćwiczą to może mają w swoim warsztacie wcześniejsze takie warsztaty w sypialni żeby lepiej zatańczyć. (...) Kamasutra myślę, że pomaga zaskoczył wypowiedzią.

Jesteście ciekawi całości rozmowy? Zapraszamy do zapoznania się z naszym wideo.

