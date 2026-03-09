18. edycja „Tańca z Gwiazdami” już od pierwszego odcinka dostarcza widzom ogromnych emocji. Zwłaszcza że uczestnicy prezentują różny poziom doświadczenia tanecznego. Niektórzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, a inni mają już za sobą spore doświadczenie. W tej edycji pojawili się zarówno znani polscy aktorzy, m.in. Magdalena Boczarska czy Paulina Gałązka, jak i popularni influencerzy – Natsu oraz Jasper Porębski. Widzowie już teraz zdecydowali, która para przypadła im do gustu najbardziej.

Tak prezentują się głosy widzów w „Tańcu z Gwiazdami” . Zaskakujące doniesienia

Mimo że za nami dopiero drugi odcinek „Tańca z Gwiazdami”, rywalizacja rozpoczęła się na dobre. Według jurorów najlepszą parą pozostają Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, którzy w każdym z odcinków otrzymali po 38 punktów. Niestety w drugim odcinku najgorzej wypadła Natsu w parze z Wojtkiem Kuciną, otrzymując za tango jedynie 19 punktów.

Jak wiadomo, w tym programie oprócz ocen jury bardzo ważny jest także odbiór widzów. To właśnie dzięki głosom fanów niektóre pary, choć słabo oceniane przez jurorów, przechodziły do kolejnego odcinka, otrzymując kolejną szansę na zwycięstwo. Jak donosi informator portalu Pudelek.pl, po drugim odcinku na szczycie rankingu widzów utrzymują się Piotr Kędzierski, Sebastian Fabijański i Mateusz Pawłowski.

Czołówka pozostaje bez zmian - na szczycie wciąż są Piotr Kędzierski, Sebastian Fabijański i Mateusz Pawłowski. Coraz większą sympatią widzów cieszą się Paulina Gałązka i Gamou Fall, którzy mocno awansowali w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Nieźle wypadła także Natsu.

Sebastian Fabijański ocenił swój występ w drugim odcinku „Tańca z Gwiazdami”

Sebastian Fabijański, który według głosów widzów znajduje się w czołówce najlepszych par, sam ocenia się bardzo krytycznie. W rozmowie z redakcją Party.pl wyznał, że nie czuje się w pełni usatysfakcjonowany swoim drugim występem w programie. Za energetyczne tango Sebastian wraz ze swoją taneczną partnerką, Julią Suryś, otrzymali 30 punktów.

Ja mam niedosyt, oczywiście jestem perfekcjonistą i bardzo wymagający dla siebie i niestety samokrytyczny. (...) Bardzo mi zależało na tym tańcu, na tej choreografii ponieważ była moja mama. (...) Bardzo chciałem żeby to wyszło tak, jak sobie wymarzyłem wyznał.

Zobacz także:

Sebastian Fabijanski, Julia Surys, fot Adam Jankowski/REPORTER

Mateusz Pawlowski, Klaudia Raba, Fot. Wojciech Olkusnik/East News