Tomasz Wygoda o tańcu Sebastiana Fabijańskiego: "Zrobił wykroczenie"
Czwarty odcinek "Tańca z Gwiazdami" zdecydowanie nie należał do typowych. Tym razem produkcja postawiła na emocje i bliskość, zapraszając gwiazdy do występów u boku swoich najbliższych. Na parkiecie pojawiły się mamy, ojcowie, partnerzy i rodzeństwo, co sprawiło, że widzowie mogli zobaczyć uczestników w zupełnie nowym wydaniu.
Bez wątpienia jednym z najbardziej zapamiętanych momentów wieczoru był występ Sebastian Fabijański. Aktor zatańczył sambę u boku swojej siostry Weroniki oraz partnerki tanecznej Julii Suryś. Ich występ był pełen energii, radości i rodzinnej chemii, która udzieliła się całej widowni. Dynamiczne kroki, świetne zgranie i ogrom emocji sprawiły, że publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. Widzowie byli zachwyceni, jednak jury miało nieco bardziej krytyczne podejście.
Jury podzielone po występie Sebastiana Fabijańskiego
Po występie pary numer 1 najostrzejsze słowa padły ze strony Iwona Pavlović:
Weroniko, brawa dla Ciebie! Ale mam taki mały problem: jako show było ładne i ciekawe, ale próbowałam wyłuskać tę sambę… Sebastian, musicie zachować chociaż odrobinę kroków i cech charakterystycznych dla danego tańca.
Pozostali jurorzy byli nieco bardziej wyrozumiali:
- Rafał Maserak: 8
- Ewa Kasprzyk: 10
- Tomasz Wygoda: 8
- Iwona Pavlović: 8
Para zdobyła 34 punkty.
Tomasz Wygoda zdradza kulisy: "Brawo dla miłości"
Zapytany o opinię po występie Tomasz Wygoda odniósł się do zarzutów o brak klasycznej samby:
Sam powiedziałem, że samba była zapakowana w ten hip-hop. Tam było dużo tej miękkości, ale oni poszli w izolację. Sebastian powiedział, że zrobił to dla siostry. Można docenić to, że on trochę zaryzykował, zrobił wykroczenie swego rodzaju, bo zrezygnował z tych kierunkowych jakości technicznych. Chciał wypunktować i wynieść siostrę na wyżyny, więc brawo dla miłości.
Zobacz także: