Stefano Terrazzino to ulubieniec polskich telewidzów, którzy poznali go dzięki "Tańcu z Gwiazdami". Jako światowej sławy tancerz trenował w programie gwiazdy z wielkimi sukcesami. Jako jeden z nielicznych kilkukrotnie zdobył Kryształową Kulę: z Kingą Rusin, Agatą Kuleszą, Anetą Zając i Agnieszką Sienkiewicz. Choć jego przygoda z uwielbianym w Polsce formatem zakończyła się kilka lat temu, to tancerz, ku zaskoczeniu i uciesze wielu, podzielił się z fanami radosną wieścią o powrocie na parkiet.

Stefano Terrazzino zaskoczył nagraniem

Stefano Terrazzino oficjalnie ogłosił, że po latach przerwy wraca do "Tańca z gwiazdami" w roli tancerza. Choć o jego tanecznej partnerce w mediach nie brakuje spekulacji, to produkcja do dziś nie potwierdziła, kto trafi pod skrzydła wielokrotnego zwycięzcy programu. Stefano wykorzystał obecne zainteresowanie najbliższą edycją show i udostępnił na Instagramie nagranie, które zaskoczyło fanów.

Terrazzino pokazał się na filmiku z sali tanecznej i zaczął słowami:

W tej edycji 'Tańca z gwiazdami' zatańczę z...

I wtem zza pleców tancerza wyłoniła się Julia Wieniawa!

Nie, to już było! szybko skomentował tancerz

Dalej głos zabrała już aktorka, która sentymentalnie wróciła do przygody, jaką przeżyła ze Stefano Terrazzino w "Tańcu z Gwiazdami".

Po 5 latach spotkaliśmy się ze Stafanem. Widzieliśmy się gdzieś pomiędzy, ale nie na sali tanecznej, żeby zatańczyć naszą ukochaną cha-chę do ''Dirty Dancing'' z finałowego odcinka ''Tańca z Gwiazdami''. Kto pamięta? Pamiętacie? zwróciła się do fanów aktorka

Tak Stefano Terrazzino mówi po latach o Julii Wieniawie

W trakcie wspólnego nagrani z sali tanecznej Stefano nie szczędził słów zachwytów względem artystki, która według niego z roku na rok staje się coraz zdolniejsza.

Ona ma taki talent, nie do wiary. Nawet lepiej tańczy, bo (...) jest bardziej dojrzała, bardziej miękka, bardziej mięsista, taka kusząca w ruchu. powiedział tancerz

Julia postanowiła zareagować na komplementy z dozą humoru.

Parę romansów więcej w życiu i od razu! zażartowała gwiazda

Jak zdradzili na nagraniu, pokaz finałowej cha-chy z historycznego już finału "Tańca z Gwiazdami" Stefano Terrazzino i Julii Wieniawy odbędzie się na żywo podczas jednego z turniejów dla amatorów i tanecznych zawodowców, który organizuje tancerz.

Zobacz także:

Stefano Terrazzino z Julią Wieniawą podczas treningu, fot. Instagram/stefanoterrazzino