Stefano Terrazzino zaskoczył nagraniem! "W tej edycji Tańca z Gwiazdami zatańczę z…"
Stefano Terrazzino zaskoczył swoich polskich fanów powrotem do "Tańca z Gwiazdami" po wieloletniej nieobecności w programie. Jak się okazuje, nie jest to jedyna niespodzianka, jaką tancerz przyszykował na najbliższy czas. Na nagraniu pokazał się ze znaną artystką.
Stefano Terrazzino to ulubieniec polskich telewidzów, którzy poznali go dzięki "Tańcu z Gwiazdami". Jako światowej sławy tancerz trenował w programie gwiazdy z wielkimi sukcesami. Jako jeden z nielicznych kilkukrotnie zdobył Kryształową Kulę: z Kingą Rusin, Agatą Kuleszą, Anetą Zając i Agnieszką Sienkiewicz. Choć jego przygoda z uwielbianym w Polsce formatem zakończyła się kilka lat temu, to tancerz, ku zaskoczeniu i uciesze wielu, podzielił się z fanami radosną wieścią o powrocie na parkiet.
Stefano Terrazzino zaskoczył nagraniem
Stefano Terrazzino oficjalnie ogłosił, że po latach przerwy wraca do "Tańca z gwiazdami" w roli tancerza. Choć o jego tanecznej partnerce w mediach nie brakuje spekulacji, to produkcja do dziś nie potwierdziła, kto trafi pod skrzydła wielokrotnego zwycięzcy programu. Stefano wykorzystał obecne zainteresowanie najbliższą edycją show i udostępnił na Instagramie nagranie, które zaskoczyło fanów.
Terrazzino pokazał się na filmiku z sali tanecznej i zaczął słowami:
W tej edycji 'Tańca z gwiazdami' zatańczę z...
I wtem zza pleców tancerza wyłoniła się Julia Wieniawa!
Nie, to już było!
Dalej głos zabrała już aktorka, która sentymentalnie wróciła do przygody, jaką przeżyła ze Stefano Terrazzino w "Tańcu z Gwiazdami".
Po 5 latach spotkaliśmy się ze Stafanem. Widzieliśmy się gdzieś pomiędzy, ale nie na sali tanecznej, żeby zatańczyć naszą ukochaną cha-chę do ''Dirty Dancing'' z finałowego odcinka ''Tańca z Gwiazdami''. Kto pamięta? Pamiętacie?
Tak Stefano Terrazzino mówi po latach o Julii Wieniawie
W trakcie wspólnego nagrani z sali tanecznej Stefano nie szczędził słów zachwytów względem artystki, która według niego z roku na rok staje się coraz zdolniejsza.
Ona ma taki talent, nie do wiary. Nawet lepiej tańczy, bo (...) jest bardziej dojrzała, bardziej miękka, bardziej mięsista, taka kusząca w ruchu.
Julia postanowiła zareagować na komplementy z dozą humoru.
Parę romansów więcej w życiu i od razu!
Jak zdradzili na nagraniu, pokaz finałowej cha-chy z historycznego już finału "Tańca z Gwiazdami" Stefano Terrazzino i Julii Wieniawy odbędzie się na żywo podczas jednego z turniejów dla amatorów i tanecznych zawodowców, który organizuje tancerz.
