W rywalizacji o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami" walczą m.in. Roksana Węgiel i Michał Kassin, Maciej Musiał i Daria Syta, Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel oraz Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk. Kaźmierska pomimo słabych not od jury jest niekwestionowaną gwiazdą tej edycji. Postanowiliśmy zapytać Julię Kuczyńską i jej partnera tanecznego Michała Danilczuka, co myślą o udziale Kaźmierskiej w show Polsatu. Jak myślicie, co nam powiedzieli?

Dagmara Kaźmierska podbija "Taniec z gwiazdami". Co na to Maffashion?

Za nami kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami", który jak co tydzień przyniósł nam masę emocji. W tym odcinku nie zabrakło wzruszeń: Roksana Węgiel popłakała się, mówiąc o tym, że nie może spędzić świąt z najbliższymi, również Dagmara Kaźmierska nie mogła ukryć łez mówiąc o bliskich. "Królowa życia" w niedzielę wielkanocną zatańczyła walca, a Iwona Pavlović ostro oceniła jej występ, wspominając, że jako jedyna nie robi postępów. Mimo to taneczna partnerka Marcina Hakiela cieszy się sympatią widzów i zawsze może liczyć na ich głosy.

Na parkiecie zachwyca za to jurorów i widzów Julia Kuczyńska, która z odcinka na odcinek duży progres. Nasza reporterka postanowiła zapytać Maffashion co sądzi o tym, że Dagmara Kaźmierska przechodzi do kolejnych odcinków mimo swojego"indywidualnego" stylu tańca?

No po pierwsze ludzie głosują, więc to ludzie decydują, kogo jeszcze będą widzieć w kolejnym odcinku i taki, a nie inny jest werdykt - stwierdziła Kuczyńska.

Julia zauważyła, że Dagmara ma energię, która jest nie do podrobienia:

Taniec tańcem, ale ona ma też taką swoją energię, która jest nie do podrobienia. Ktoś inny w tym by się nie sprawdzał, ktoś inny nie miałby tej naturalności. Ona taka jest. Ludzie chcą ją oglądać, ludzie się śmieją. Ona poprawia humor. Ma tę dobrą energię. - stwierdziła influencerka.

A co jeszcze zdradziła Maffashion? Koniecznie zobaczcie nasze wideo! Lubicie oglądać Dagmarę w "Tańcu z gwiazdami"?

