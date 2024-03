Roksana Węgiel i Michał Kassin od pierwszego odcinka 14. edycji "Tańca z gwiazdami" idą jak burza! Z każdą kolejną choreografią zawieszają poprzeczkę coraz wyżej i wygląda na to, że tym razem nie jest inaczej! Tydzień temu zgarnęli niemal maksymalną liczbę punktów, a jak było teraz?!

Jurorzy zawiedzeni choreografią Roxie Węgiel i Michała Kassina?

Odkąd okazało się, że Roksana Węgiel weźmie udział w nowej edycji "Tańca z gwiazdami", fani byli niemal pewni, że zajdzie naprawdę daleko. Nie mylili się, bowiem Roxie i Michał Kassin z powodzeniem awansują do kolejnych odcinków, w każdym rozgrzewając publikę do czerwoności. Dwa tygodnie temu po raz pierwszy zdobyli 40 punktów od jury, a w ubiegłą niedzielę - 39!

Zatańczyli wówczas walca angielskiego, za który zgarnęli same pochwały. Jak im poszło natomiast w 5. odcinku? Tym razem zobaczyliśmy w wykonaniu Roxie i Michała imponującego jive'a! Już od pierwszych sekund nie brakowało oklasków. Duet zatańczył do piosenki "Halo", która dla 19-latki jest szczególnie ważna, ponieważ to od niej zaczęła się jej kariera!

Roksana Węgiel i Michał Kassin Wojciech Olkusnik/East News

Finalnie okazało się, że choreografia wywołała mieszane odczucia wśród jurorów.

Artystycznie bez zarzutów, natomiast z trudem muszę się tu zgodzić z Iwonką. Widziałam też, że czasami było za prosto, wolałam cie w klasyce. A tu zabrakło mi czegoś, ale kochani... nie można mieć wszystkiego - przyznała Ewa Kasprzyk.

Zgromadzeni byli wyraźnie zachwyceni tańcem Michała i Roksany, a jak ta spodobał się on jurorom? Rafał Maserak przyznał im 8 punktów, Ewa Kasprzyk - 8, Tomasz Wygoda - 9 i Iwona Pavlović - 7. Łącznie parze udało się zgarnąć 32 punkty! Co ciekawe, Rafał Maserak przypomniał parze, że tydzień temu jive okazał się fatalny dla Filipa Chajzera. Czyżby wróżył im koniec przygody z programem?

