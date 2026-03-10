Kacper "Jasper" Porębski to uwielbiany w sieci TikToker, który aktualnie bierze udział w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Przed naszymi kamerami wyznał, co jest dla niego najważniejsze w tym projekcie.

Kacper "Jasper" Porębski ma marzenie związane z "TzG"

Kacper "Jasper" Porębski jest niezwykle rodzinny i empatyczny. Podczas ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami", który wypadał dokładnie w Dzień Kobiet, zaskoczył każdą obecną na planie programu panią, kwiatkiem. Z kolei swój taniec, w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami", zadedykował najważniejszej kobiecie w swoim życiu, czyli mamie.

To jedyna osoba na świecie, która tak szybko zdejmuje z niego stres, on się czuje zupełnie inaczej i życzę każdemu, żeby miał taką relację ze swoimi rodzicami, jak Kacper ma relację z mamą. Jest ona prawdziwa, przepiękna powiedziała Daria Syta.

Razem przyznali, że w odcinku rodzinnym to właśnie z mamą Izą chciałby zatańczyć. Jednak to nie jedyny powód, dla którego Jasper chciałby dotrwać w "Tańcu z Gwiazdami" do odcinka rodzinnego:

Mam nadzieję, że do niego dojdziemy i największym moim marzeniem jest to, żeby babcia i dziadek byli tutaj na miejscu. Najbardziej chcę zobaczyć ich reakcję na żywo, to będzie coś.

Całą rozmowę znajdziecie w wideo powyżej.

Zobacz także: