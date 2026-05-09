Wielki finał "The Voice Kids" w TVP zaplanowano na sobotę, 9 maja o 20:30. Na scenie ma pojawić się dziewięcioro młodych uczestników, a wśród nich 12-letnia Antonina Grobelna z drużyny Blanki. Czy to właśnie ona przejdzie do ścisłej czołówki? Jedno jest pewne, jej finałowy wykon wprawi jurorów w osłupienie.

Finał "The Voice Kids" już dziś. Przez uczestnikami jasne zasady: każdy wykonuje po jednym utworze, a dopiero potem trenerzy wskazują po jednej osobie ze swojej drużyny, która awansuje do ścisłego finału. To oznacza, że liczy się pierwsze wrażenie, bez miejsca na poprawki. Kto wygra muzyczny hit TVP dla najmłodszych?

Zanim poznamy ostateczną trójkę, zobaczcie przedpremierowy fragment wielkiego finału "The Voice Kids", podczas którego 12-letnia Antonina Grobelna z drużyny Blanki wykona legendarny utwór "I Have Nothing" Whitney Houston.

Cały czas nie dowierzam w to, co słyszę! Wow, miałem ciary przez cały utwór - komentował zachwycony Tribbs.

Jesteś cudownym, skromnym aniołkiem. Wchodząc na scenę, przeistacza w coś nie z tej ziemi - to jest niesamowite. Jesteś odkryciem - dodała podekscytowana Blanka.

Czy to właśnie Antoninie Grobelnej uda się wygrać show? Tego dowiemy się już w finałowym odcinku "The Voice Kids".

Kto zawalczy o zwycięstwo w 9. edycji "The Voice Kids"

W wielkim finale "The Voice Kids" zmierzy się dziewiątka młodych artystów.

Drużyna Cleo:

Aleksandra Piłat,

Leon Skorupski,

Oliwia Johnson.

Drużyna Tribbsa:

Amelka Łęczycka,

Benjamin Gilbert,

Pola Zawadzka.

Drużyna Blanki:

Antosia Grobelna,

Ania Jankowska,

Alan Lubiński.

Finałowa stawka jest ogromna: Eurowizja Junior 2026 i nie tylko

Zwycięstwo w "The Voice Kids" 2026 to nie tylko prestiż i statuetka "Najlepszego Głosu"dziewiątej edycji show. Na triumfatora czeka też kontrakt płytowy oraz 50 tys. zł na dalszy rozwój. Największą wiadomością dla fanów konkursu jest jednak to, że wygrana w "The Voice Kids" ma oznaczać reprezentowanie Polski w Eurowizji Junior 2026.

W takim układzie finał TVP przestaje być "tylko" telewizyjnym wydarzeniem. Dla finalistów to realny start w stronę dużej sceny.

