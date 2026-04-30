Wiemy już, że w półfinale 18. edycji „Tańca z gwiazdami” zobaczymy Piotra Kędzierskiego i Magdę Tarnowską. Wywołało to spore kontrowersje, ponieważ zdaniem wielu widzów para nie weszła do tego etapu tanecznym krokiem. Jurorzy przyznają, że dziennikarz tańczy najsłabiej ze wszystkich, ale z drugiej przypominają, że to oglądający decydują i nie można wpływać na ich głosy. W rozmowie z naszą reporterką Kędzierski i Tarnowska nie ukrywali, że w każdym odcinku liczą się z tym, że mogą odpaść.

Tarnowska i Kędzierski przeszli do półfinału „Tańca z gwiazdami". Mówią wprost o ryzyku odpadnięcia

Po pierwszym odcinku 18. edycji „Tańca z gwiazdami” chyba nikt nie spodziewałby się, że Piotr Kędzierski i Magda Tarnowska zameldują się w półfinale programu. W ósmej odsłonie show para zatańczyła najpierw przygotowaną wcześniej choreografię, następnie wystąpiła w drugim etapie, który polegał na pełnej improwizacji. Ich występ spodobał się widzom, którzy zdecydowali, że chcą ich widzieć w półfinale show.

W rozmowie z naszą reporterką Magda Tarnowska podkreśliła, że Piotr Kędzierski daje z siebie wszystko na treningach przed odcinkami „Tańca z gwiazdami”. Zdradziła, że często rezygnuje z przerwy obiadowej, by przećwiczyć choreografię.

Nie odpuszcza w ogóle. Ani nawet przerwy obiadowej, bo też trenuje, powtarza te kroczki powiedziała Tarnowska.

Głos zabrał też sam Piotr Kędzierski, który zdradził, że od pierwszego odcinka czuje się zagrożony. Zauważył też jednak, że co tydzień otrzymuje coraz wyższe noty, a jurorzy zauważają postępy. Zapowiedział, że widzów może czekać jeszcze większe zaskoczenie.

My w każdym odcinku, zawsze czujemy się zagrożeni. Nie ma w ogóle w nas żadnej niezdrowej pewności siebie. Ten ostatni odcinek było już powyżej 30 punktów, dziś były 33 punkty. Mam nadzieję, że państwu przed telewizorami też się podobało. Zaufajcie nam, może w następnym tygodniu będzie jeszcze większy zwrot akcji przekazał Kędzierski.

Zobacz nasz nasz materiał wideo i sprawdź, co jeszcze powiedzieli Magda Tarnowska i Piotr Kędzierski.

Tarnowska i Kędzierski w półfinale „Tańca z gwiazdami”. W sieci burza

W ostatnim odcinku Piotr Kędzierski nie krył wzruszenia po przejściu do półfinału „Tańca z gwiazdami”. Jednak ten werdykt wywołał ogromne kontrowersje w sieci. Z programem pożegnali się Jasper oraz Daria Syta, choć to dziennikarz otrzymał najniższe noty za oba występy i zajmował ostatnie miejsce w ogólnej klasyfikacji.

Również jurorzy przyznali, że Piotr Kędzierski tańczy najsłabiej ze wszystkich uczestników. Iwona Pavlović nie ukrywała, że wraz z pozostałymi członkami jury przeczuwali, że przed półfinałem zbliża się koniec Piotra Kędzierskiego albo Jaspera. Ostatecznie odejść musiał Kacper "Jasper" Porębski.

Czy Piotr Kędzierski zaskoczy wszystkich w półfinale „Tańca z gwiazdami”? Okaże się już w najbliższą niedzielę, 3 maja.

