Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska dostali się do półfinału "Tańca z Gwiazdami". Chociaż nie dostają najwyższych ocen od jurorów, widzowie ewidentnie wciąż chcą ich oglądać w show, czego dowodem są wyniki głosowania.

Dla mnie każdy odcinek jest finałem. Jest to niezwykłe, co się wydarzyło przyznał dziennikarz w rozmowie z Party.pl.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska o awansie do półfinału "TzG"

W ćwierćfinale z "Tańca z Gwiazdami" odpadł Jasper i Daria Syta. W półfinale zmierzy się aż pięć par, w składzie:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś,

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska,

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska w rozmowie z Party.pl, nie ukrywali:

Jesteśmy z Magdą bardzo zszokowani i jest nam bardzo miło, bo to dzięki głosom państwa wygrywamy.

Dziennikarz kontynuował:

Mam nadzieję, że ten freestyle, nie był przekroczeniem pewnych granic. To jest niemożliwe, co się wydarzyło. Ja nie wiem, jak to skomentować.

Magdalena Tarnowska również nie ukrywała wdzięczności dla widzów za głosy:

Dajecie nam pracować przez następny tydzień, dziękujemy.

Piotrowi Kędzierskiemu w pewnym momencie grzązł głos. Zobaczcie naszą rozmowę z parą numer 9.

