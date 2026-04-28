Ostatni odcinek „Tańca z gwiazdami” dostarczył zarówno widzom, jak i uczestnikom pełen wachlarz emocji - od euforii po łzy. Najwięcej wzruszeń pojawiło się na koniec, gdy okazało się, że w półfinale tanecznego programu nie zobaczymy Jaspera i Darii Syty. Oboje popłakali się na parkiecie, dziękując zarówno sobie nawzajem, jak i widzom. Ich paso doble zrobiło duże wrażenie na jurorach, którzy przyznali, że Jasper przeszedł ogromną metamorfozę i to nie tylko efekt ogolonej głowy w ramach akcji Fundacji Cancer Fight.

Piotr Kędzierski o odpadnięciu Jaspera z „Tańca z gwiazdami”

Na koniec najnowszego odcinka „Tańca z gwiazdami” wszyscy czuli, że to będzie koniec dla jednej z dwóch par: Jaspera i Darii Syty lub Piotra Kędzierskiego i Magdy Tarnowskiej. Ostatecznie to ta pierwsza z wymienionych pożegnała się z show, choć to ich rywale znajdowali się na ostatnim miejscu w tabeli jurorów.

W rozmowie z naszą reporterką Piotr Kędzierski przyznał, że cały czas z boku obserwował metamorfozę Jaspera. Nie ukrywał też, że jego występ w ostatnim odcinku zrobił na nim duże wrażenie. Stwierdził, że Kacper na pewno opuścił show bogatszy o ważne doświadczenia.

Jestem dużo starzy od niego i teoretycznie mógłbym być jego tatą. Różnica między tym chłopakiem, który wszedł tak cichutko do sali a tym chłopakiem, który dzisiaj pokazał paso doble… No ja po prostu miałem ciarki. Super, że ten chłopak się tak otworzył. Myślę, że wielu rzeczy się nauczył. Ten program dał mu dużo korzyści przekazał Kędzierski.

Podobne wrażenia miała Magda Tarnowska, która wyznała naszej reporterce, że zauważyła nie tylko rozwój tancerza, ale przede wszystkim osobowości Jaspera. Podkreśliła, że Kacper to świetny człowiek, który ma wiele do zaoferowania w relacji z innymi ludźmi.

Ostatnio Jasperowi powiedziałam, jak byliśmy na sali, że nawet w takiej relacji, że zaczął z nami żartować, stał się dużo bardziej pewny siebie, jest sobą i go takiego uwielbiamy. Jasper jest świetnym człowiekiem powiedziała Tarnowska.

Warto przypomnieć, że po odpadnięciu Jaspera i Darii Syty z „Tańca z gwiazdami” wybuchła burza. Spora część widzów nie była zadowolona z faktu, że Piotr Kędzierski przeszedł do półfinału, choć od pierwszego odcinka prezentuje niskie umiejętności. Nie ukrywają tego również jurorzy.

Magda Tarnowska wprost o Jasperze po odpadnięciu z „Tańca z gwiazdami”

W rozmowie z naszą reporterką Piotr Kędzierski wspomniał, że początkowo Jasper był bardzo cichą osobą w „Tańcu z gwiazdami”. Dopiero z czasem zaczął nabierać pewności siebie i udzielać się w towarzystwie. Dziennikarz docenił m.in. jego inteligentne wtrącenia.

To było super obserwować, że ten chłopak, który na początku milczał, potem zaczął mieć super wtrącenia świadczące o inteligencji stwierdził.

No rozpływamy się nad nim przyznała Tarnowska.

Ma super mamę, która jest uroczą osobą. Dziękujemy ci, mamo, za tak wspaniałego syna dodał Kędzierski.

