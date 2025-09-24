Kaczorowska i Rogacewicz o aferze z Ewą Minge w "Tańcu z gwiazdami". Zaskakujące słowa
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpowiedzieli na pytanie naszego dziennikarza ws. afery, jaka wybuchła w internecie po głośnych już słowach Ewy Minge tuż po jej odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami". Para zaskoczyła swoim komentarzem przed kamerą Party.pl. To trzeba usłyszeć!
Ewa Minge pożegnała się z 17. edycją „Tańca z Gwiazdami”, ale nie milczała po swoim występie. Projektantka ostro skomentowała zachowanie jurorów, a szczególnie dostało się Rafałowi Maserakowi. Wszystko przez figurę taneczną, którą zaprezentował razem z Iwoną Pavlović, a projektantka uznała, że ją w ten sposób "ośmieszyli". Wszystko stało się, kiedy jurorzy: Rafał Maserak i Iwona Pavlović dali taneczny popis na parkiecie i odtworzyli m.in. jedną z figur, którą wcześniej prezentowała Minge. "To obraża moją inteligencję" - mówiła wprost projektantka, a jej odejście z "Tańca z Gwiazdami" było szeroko komentowane w mediach. A co o zachowaniu Ewy Minge sądzą Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz o aferze z Ewą Minge
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są jednymi z faworytów nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Para doskonale radzi sobie na parkiecie tanecznego show, a poza nim budzą ogromne emocje za sprawą swojej prywatnej relacji, którą potwierdzili w pierwszym odcinku jubileuszowej edycji. A co aktorski duet sądzi o stylu, w jakim Eva Minge pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami" i o tym, co działo się za kulisami?
Ja się bardzo cieszę, że takie rzeczy mnie omijają i właśnie się dowiedziałem, że taka sytuacja miała miejsce. My byliśmy tak skupieni na tańcu
To jest w ogóle niesamowite, on przez dwa dni nie odpalił Instagrama - dodała Agnieszka Kaczorowska
Agnieszka Kaczorowska podkreśliła, że każdy odcinek na żywo wiąże się z ogromnymi emocjami, a aktor dodał, że on skupia się na treningach i stara się nie uczestniczyć w tym, co dzieje się za kulisami:
Nie skupiamy się na tym, co się dzieje 'między wierszami'
Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem! Co jeszcze powiedzieli?
