Ewa Minge pożegnała się z 17. edycją „Tańca z Gwiazdami”, ale nie milczała po swoim występie. Projektantka ostro skomentowała zachowanie jurorów, a szczególnie dostało się Rafałowi Maserakowi. Wszystko przez figurę taneczną, którą zaprezentował razem z Iwoną Pavlović, a projektantka uznała, że ją w ten sposób "ośmieszyli". Wszystko stało się, kiedy jurorzy: Rafał Maserak i Iwona Pavlović dali taneczny popis na parkiecie i odtworzyli m.in. jedną z figur, którą wcześniej prezentowała Minge. "To obraża moją inteligencję" - mówiła wprost projektantka, a jej odejście z "Tańca z Gwiazdami" było szeroko komentowane w mediach. A co o zachowaniu Ewy Minge sądzą Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz o aferze z Ewą Minge

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są jednymi z faworytów nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Para doskonale radzi sobie na parkiecie tanecznego show, a poza nim budzą ogromne emocje za sprawą swojej prywatnej relacji, którą potwierdzili w pierwszym odcinku jubileuszowej edycji. A co aktorski duet sądzi o stylu, w jakim Eva Minge pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami" i o tym, co działo się za kulisami?

Ja się bardzo cieszę, że takie rzeczy mnie omijają i właśnie się dowiedziałem, że taka sytuacja miała miejsce. My byliśmy tak skupieni na tańcu - powiedział Marcin Rogacewicz

To jest w ogóle niesamowite, on przez dwa dni nie odpalił Instagrama - dodała Agnieszka Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska podkreśliła, że każdy odcinek na żywo wiąże się z ogromnymi emocjami, a aktor dodał, że on skupia się na treningach i stara się nie uczestniczyć w tym, co dzieje się za kulisami:

Nie skupiamy się na tym, co się dzieje 'między wierszami' - dodał aktor

