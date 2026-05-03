Gdy wyszło na jaw, że jedna z największych gwiazd TTV, Sylwia Bomba i Grzegorz Collins są razem, w mediach powstało spore poruszenie. Para poznała się na planie programu „Nasi w mundurach”. Później stworzyła rodzinę patchworkową wraz z córką Bomby. Czy ślub jest coraz bliżej?

Sylwia Bomba myśli o ślubie z Grzegorzem Collinsem? „Nie potrafiłabym o sobie powiedzieć, że jestem żoną”

W rozmowie z naszą reporterką w programie „Party u Simony” Sylwia Bomba poruszyła temat swojego związku z Grzegorzem Collinsem. Celebrytka wprost przyznała, że z przyjemnością myśli o sobie jako narzeczonej, ale wydaje się podchodzić z dystansem do formalnego przypieczętowania związku. Bomba nie ukrywa, że przyzwyczaiła się do niezależności.

Ja chcę być tylko po prostu zaręczona. A później nie mam pojęcia, co się stanie. Jeśli chodzi o ślub, to my mówimy to samo, że nas w ogóle nie interesuje żaden ślub kościelny, tylko tak zwany ślub umowny. Po 40 latach ogarniania sobie w życiu wszystkiego sama mam takie niesamowicie silne poczucie niezależności, że nawet nie potrafiłabym o sobie powiedzieć, że jestem żoną wyjaśniła.

W dalszej części Bomba stwierdziła jednak, że nie wyklucza takiego momentu. Obecnie przede wszystkim cieszy się z tego, że razem z Grzegorzem Collinsem stworzyli szczęśliwy związek, a także silną, zgodną rodzinę.

Być może przyjdzie taki etap, że przyjdzie mi to łatwo, ale na ten moment my jesteśmy w związku partnerskim, bardzo się kochamy, stworzyliśmy fantastyczną rodzinę. Niektórzy oczywiście mówili, że to jest chwyt marketingowy, żeby promować program, że to tylko na chwilę. Natomiast my stworzyliśmy naprawdę fajną rodzinę. Oczywiście jak w każdej rodzinie są tarcia. Ale mam tak silne poczucie niezależności, że nie wiem, czy ja bym potrafiła tak stworzyć już teraz takie małżeństwo jak moi rodzice. (…) No chyba bym nie potrafiła przekazała.

Sylwia Bomba ujawniła, jak jej córka mówi do Grzegorza Collinsa

Co ciekawe, Sylwia Bomba zdradziła, że jej córka chętnie już przyjęła nazwisko swojego ojczyma. W dodatku ostatnio zdarzyło się jej nazwać Grzegorza Collinsa „tatą”. Wcześniej mówiła do niego po imieniu.

Tosia ostatnio dawała autografy i podpisywała się Tosia Bomba-Collins. (…) Miała już nawet takie momenty, bo ona mówi do Grzesia po imieniu, a już parę razy powiedziała do Grzesia: „Jesteś moim tatą, pamiętaj, że jesteś moim tatą” zdradziła.

Na koniec zasugerowała, że ewentualny ślub z Collinsem mógłby się odbyć gdzieś na rajskiej plaży. Konkretne deklaracje wciąż nie padły, ale Sylwia Bomba nie mówi „nie”.

Czemu nie? Życie pokaże. Może złożymy sobie jakąś przysięgę na plaży podsumowała.

