Sylwia Bomba, znana z „Gogglebox. Przed telewizorem”, od dawna wpuszcza obserwatorki za kulisy swojej codzienności - a jednym z najczęściej powracających kadrów jest jej duży, piętrowy dom. To właśnie na nagraniach i zdjęciach z mediów społecznościowych widać konsekwentnie utrzymany styl: jasne, nowoczesne wnętrza, minimalizm i beże przełamane ciepłem drewna. W domu mieszka też córka Tosi oraz partner celebrytki, Grzegorz Collins.

Imponujące wnętrza domu Sylwii Bomby

W 2023 roku Sylwia Bomba przeniosła się do nowej, wymarzonej willi, która mieści się na obrzeżach Warszawy. Celebrytka skrupulatnie relacjonowała, jak urządza nowe gniazdko i po dziś dzień ochoczo dzieli się jego zdjęciami w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy przekonać się, że gwiazda "Gogglebox" mieszka w prawdziwych luksusach!

Serce domu bije w strefie dziennej, gdzie kuchnia łączy się z częścią do odpoczynku. Wrażenie robi spójność: jasne, naturalne odcienie drewna, gładkie fronty i nowoczesne wykończenie, które nie dominuje, tylko porządkuje przestrzeń. W kadrach przewija się też mocniejszy, bardziej „miejski” akcent - czarne, błyszczące płyty grzewcze oraz nowoczesny okap, które dodają aranżacji charakteru bez odbierania jej lekkości.

Całość spinają jasne blaty i dodatki ograniczone do minimum. Tam, gdzie pojawia się kolor, zwykle jest to zieleń roślin doniczkowych. W salonie na pierwszy plan wychodzi światło. Duże okna i lekkie, jasne zasłony wpuszczają do środka mnóstwo naturalnego blasku, przez co dom sprawia wrażenie jeszcze bardziej przestronnego.

Pokój Tosi to marzenie każdej dziewczynki

Kiedy wydaje się, że w tym domu wszystko podporządkowane jest neutralnym kolorom, pojawia się pomieszczenie, które odwraca narrację. Pokój córki, Tosi, to prawdziwe różowe królestwo - przestrzeń wyraźnie bardziej bajkowa i miękka w odbiorze, z różowymi akcentami, które na tle stonowanej reszty domu od razu przyciągają uwagę.

W piętrowym domu z garażem nie brakuje też pomieszczeń, które zwykle stoją w cieniu salonu i kuchni, a tutaj grają ważną rolę. Wśród wyróżnianych przestrzeni pojawia się imponująca garderoba oraz przytulna sypialnia. Uwagę zwraca także łazienka, w której znalazła się zarówno wanna, jak i prysznic.

Na pierwszy rzut oka widać, że urządzając swój wymarzony dom, Sylwia Bomba zadbała o najdrobniejsze szczegóły, które dodatkowo ocieplają wnętrza.

Zobacz także: Takiej informacji fani się nie spodziewali. Potwierdziło się ws. Wersow i Friza

Tak mieszka Małgorzata Foremniak. To urokliwa posiadłość na wsi

Tak mieszka Sylwia Bomba, fot. Instagram/sylwiabomba

