Sylwia Bomba, znana z programu TTV „Gogglebox” i aktywności w mediach społecznościowych, opublikowała w mediach społecznościowych relację po wizycie na stacji paliw. W centrum uwagi znalazła się kwota, którą zapłaciła za tankowanie i jest to aż 825 zł. Do wpisu dołączyła emocjonalny komentarz skierowany do "tych na górze", akcentując swoje niezadowolenie z kosztów paliwa. Informacja szybko zaczęła krążyć w sieci i wywołała falę reakcji, bo dla wielu osób to kolejny sygnał, że podwyżki na stacjach są mocno odczuwalne dla wszystkich.

Wątek wysokich cen paliw jest mocno powiązany z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie oraz ograniczeniami w handlu, m.in. na terenie Iranu. Uwagę zwraca fakt, że w USA oraz Europie baryłka ropy oscyluje obecnie w okolicach 100 dolarów, czyli ok. 370 zł. To właśnie to i niepewna sytuacja w cieśninie Ormuz są podawane jako główne przyczyny droższego paliwa, które przekładają się ostatecznie na zdecydowanie wyższe paragony na stacjach benzynowych.

Wysokie ceny paliwa dotknęły też Sylwię Bombę. Celebrytka i gwiazda programu "Gogglebox" też już zwróciła uwagę na rachunki, jakie płaci na stacji benzynowej. Jako właścicielka nowego Mercedesa klasy G, który kosztował niemal 700 tys. zł, teraz jest narażona na naprawdę częste i drogie wizyty na stacji benzynowej.

Ej Wy tam na górze! Dzięki! napisała krótko Sylwia Bomba

Spodziewaliście się, że Sylwia Bomba będzie narzekała na ceny paliwa?

Sylwia Bomba spełnia kolejne marzenia

Sylwia Bomba już od dawna prężnie działa nie tylko jako osobowość telewizyjna, ale pojawia się w kolejnych programach TTV, a także rozwija swoją markę osobistą i jest też influencerką. Celebrytka po kolei realizuje swoje marzenia i może liczyć na duże wsparcie ze strony córki, Tosi oraz partnera Grega Colinsa.

Ostatnio Sylwia Bomba podzieliła się radością i poinformowała na Instagramie, że udało jej się spełnić marzenie, na które czekała "od wielu lat". Tym, co stało za głośnym ogłoszeniem był nowy samochód. 39-latka nie ukrywała, że na ten moment pracowała długo i dlatego zdecydowała się podzielić nim publicznie. Po publikacji pod postem pojawiła się fala reakcji od internautów. Obserwatorzy przesyłali gratulacje i dawali znać, że cieszą się z jej szczęścia.

