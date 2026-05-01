Sylwia Bomba i Grzegorz Collins poznali się na planie programu TTV "Nasi w mundurach", gdzie początkowo łączyła ich jedynie relacja przyjacielska, która z czasem przerodziła się w uczucie. Jak się okazuje, przedsiębiorca szybko zdobył sympatię nie tylko celebrytki, ale także jej córki Tosi. W rozmowie przed naszą kamerą gwiazda przyznała, że jej partner i córka nadają na tych samych falach.

Sylwia Bomba o relacji Grega Collinsa i Tosi

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins poznali się na planie programu TTV "Nasi w mundurach", gdzie wspólnie brali udział w wojskowym szkoleniu celebrytów. To właśnie tam między nimi zrodziła się relacja, która z czasem przerodziła się w związek - dziś para jest razem już prawie trzy lata i od tego czasu chętnie pokazuje swoją codzienność w mediach społecznościowych.

Zakochani regularnie publikują w sieci zabawne filmiki i krótkie nagrania, w których pokazują swoje poczucie humoru i dystans do siebie, co szybko zyskało sympatię fanów. Na pierwszy rzut oka widać również, że Grzegorz Collins świetnie odnalazł się w roli partnera Sylwii i ma bardzo dobry kontakt z jej córką Tosią. O szczegółach tej relacji Sylwia Bomba opowiedziała w rozmowie z naszą redaktorką.

Mój Greg jest wiecznie żartujący. No mój Grześ jest naprawdę mega taką pozytywną, zwariowaną osobą. Takim trochę dużym dzieckiem - oczywiście nie we wszystkich elementach życia - ale na co dzień jest taki bardzo pogodny. No i moja Tosia jest dokładnie taka sama, więc oni mają ten sam vibe no i ten sam poziom żartu czasem opowiadała Bomba.

Gwiazda zaznaczyła, że jej partner ma wyjątkowe podejście do dzieci i bardzo łatwo nawiązuje z nimi kontakt. Jak podkreśliła, chętnie angażuje się on również w działania pomocowe, odwiedzając między innymi domy dziecka i wspierając najmłodszych.

Grzesio bardzo kocha dzieci. Grzesio kocha wszystkie dzieci, on często jeździ do domów dziecka, daje dzieciom cukierki, rozmawia z nimi, pomaga im. Myślę, że też to wynika z jego dzieciństwa. (...) Dzieci go uwielbiają dodała.

