Wielkie zmiany w nadchodzącym sezonie "Gogglebox. Przed telewizorem"! W najnowszej serii u boku Sylwii Bomby zobaczymy ponownie... Ewę Mrozowską, która po długiej przerwie wraca do programu. Co zaś z Lili Antoniak, którą widzowie mogli poznać całkiem niedawno? Zobaczcie, co nam zdradziła Sylwia! TYLKO U NAS!

Reklama

Sylwia Bomba o zmianach w "Gogglebox"!

Nowy sezon "Gogglebox. Przed telewizorem" ruszy w TTV już 26 lutego! W programie zajdą spore zmiany, a jedną z nich jest powrót uwielbianej przez widzów Ewy Mrozowskiej! Zapytaliśmy Sylwię Bombę, jakie emocje jej towarzyszą tuż przed premierą:

Ewa wraca na cały etat, zamieszka na mojej kanapie, zmiany są potrzebne. Bardzo się cieszymy! Ewa musiała przejść etap w swoim życiu bez Gogglebox, żeby zrozumieć, że Gogglebox jest najlepsze! śmieje się Sylwia

Co więc z Lili Antoniak, która w "Gogglebox" u boku Sylwii Bomby pojawiła się w 2022 roku u boku? Niestety, to koniec jej przygody z show:

Czasem tak się w życiu dzieje, są takie rozstania! Rozstanie powoduje smutek, ale to nic nie zmienia w kontekście naszej znajomości prywatnej mówi nam Sylwia

Reklama

Posłuchajcie rozmowy z Sylwią Bombą! Tęskniliście za tym duetem?