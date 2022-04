"Gogglebox": Sylwia Bomba w nowym duecie! Kim jest Lili Antoniak?

Program " Gogglebox. Przed telewizorem " przyniósł jej ogromną rozpoznawalność i równie dużą liczbę fanów! Sylwię Bombę w mediach społecznościowych obserwuje ponad 700 tysięcy internautów, którzy z zaciekawieniem śledzą każdy jej krok. Teraz gwiazda TTV poinformowała, że w jej życiu szykują się ogromne zmiany i postanowiła poprosić swoich fanów o ważną radę. Internauci są zachwyceni i już nie mogą się doczekać. Zobacz także: Niepokojące informacje od Ewy Mrozowskiej! Gwiazda odwołuje projekty, zniknie też z "Gogglebox"? Sylwia Bomba z "Gogglebox" szykuje się do ogromnej zmiany Sylwia Bomba to zdecydowanie jedna z najbardziej charakterystycznych bohaterek "Gogglebox. Przed telewizorem", która dla swoich fanów stała się prawdziwą inspiracją. Gwiazda popularnego programu chętnie dzieli się z internautami smaczkami ze swojego prywatnego życia - rodzinnymi chwilami, stylizacjami i metamorfozami , a każdy z jej postów na Instagramie budzi w jej obserwatorach spore emocje. Jak się okazuje, teraz Sylwia Bomba przygotowuje się do - jak sama przyznała - wielkie życiowe wydarzenie, którym ma być... nowa fryzura! Uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem" pokazała się fanom w trzech odsłonach i czeka na pierwsze rady. Wiedzieliście, że kiedyś była blondynką? Planuje pewne zmiany 🙈 mianowicie zmianę fryzury 🤩 dla mnie to wielkie wydarzenie, bo całe życie miałam prawie takie same włosy 🤣 dajcie proszę znać która metamorfoza Wam się bardziej podobała? 🙏🏻 😇 Wrzucam także zdjęcie, gdzie byłam BLONDYNKĄ! Który look najfajniejszy? - napisała. By ułatwić fanom wybór, Sylwia Bomba pokazała im trzy zdjęcia, na których wygląda zupełnie inaczej - w długich i krótkich ciemnych...