„Taniec z gwiazdami” nieustannie budzi ogromne emocje wśród widzów, co potwierdza zamieszanie wokół 18. edycji programu Polsatu. W przeszłości udział w produkcji wzięła Sylwia Bomba. W szczerej rozmowie z naszą reporterką gwiazda stwierdziła, że to, co oglądający oceniają jako dobrą zabawę, w rzeczywistości okupione jest ciężką pracą uczestników oraz sporym stresem.

Sylwia Bomba wspomina swój występ w „Tańcu z gwiazdami”. „Pokazałam, że nie potrafię tańczyć”

W programie "Party u Simony" dla Party.pl Sylwia Bomba bez taryfy ulgowej oceniła swoją przygodę z „Tańcem z gwiazdami”. Podkreśliła, że nie umie tańczyć i nie ma talentu do tej dyscypliny. Choć pokazała swoje braki, mogła liczyć na sympatię widzów, która również może okazać się bardzo istotna w tanecznym show. Warto przypomnieć, że w najnowszej edycji Piotr Kędzierski wszedł do półfinału „Tańca z gwiazdami”, choć według jurorów tańczy najgorzej ze wszystkich uczestników.

W „Tańcu z gwiazdami” pokazałam, że nie potrafię tańczyć, ale cieszę się jakąś tam sympatią widzów. Tak naprawdę nie potrafię tańczyć. Mój mózg, kiedy ma koordynować nogi z rękoma i jeszcze z biodrami, i jeszcze z muzyką, i jeszcze z kamerą, po prostu wysiada. (…) Niektórzy mają do tego talent, inni po prostu nie mają. Ja mam talent do innych rzeczy powiedziała Sylwia Bomba.

Nasza reporterka przypomniała, że Sylwia Bomba zajęła czwarte miejsce w „Tańcu z gwiazdami”. Celebrytka przyznała, że w znacznej mierze pomogli jej w tym właśnie widzowie. W gorzkich słowach odniosła się do przygotowań, które wiele ją kosztowały. Ujawniła, że niedawno rozmawiała o tym z Natsu, która niedawno odpadła z osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Jestem bardzo szczęśliwa, ale myślę, że bardziej zawdzięczam to sympatii widzów niż moim umiejętnościom. (…) Jak teraz patrzę na ten program, to widz ma jednak takie poczucie, że to jest super zabawa, super przygoda, natomiast jak się robi program z drugiej strony, to nie jest już taka zabawa. To jest naprawdę ciężka praca. Masz tydzień na to, żeby ogarnąć choreografię, układ, muzykę, stroje, ruchy, jakiś styl muzyczny wyjaśniła Bomba.

Sylwia Bomba ponownie wystąpiłaby w „Tańcu z gwiazdami”? Zaskoczyła

Po przygodzie z „Tańcem z gwiazdami” w pamięci Sylwii Bomby szczególnie zapisała się samba. Celebrytka wprost stwierdziła, że nauka nie szła jej lekko, a dziś nie umiałaby powtórzyć żadnego kroku tego tańca. Mimo to chętnie spróbowałaby sił w programie ponownie, bo lubi wyzwania.

W tydzień musiałam się nauczyć samby. Do tej pory nie pamiętam ani jednego kroku z samby. Natomiast pamiętam, że była to dla mnie bardzo ciężka praca. (…) Był to dla mnie mega ciężki okres w życiu. Pamiętam, jak wyszłam po czterech miesiącach, byłam tam do bardzo późna, zobaczyłam swoją twarz i to pierwszy raz w życiu widziałam twarz naprawdę zmęczonej osoby przekazała Bomba.

A dlaczego nie? Lubię wyzwania. Teraz może lepiej bym tę sambę ogarnęła dodała w odpowiedzi na pytanie, czy wróciłaby na parkiet „Tańca z gwiazdami”.

Zobaczcie nasz materiał wideo.

Cała rozmowę z Sylwią Bombą znajdziecie TUTAJ.

