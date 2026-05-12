Skolim i Justyna Steczkowska połączyli siły w singlu "Mamacita", który miał premierę 12 maja 2026 roku. Razem z utworem pojawił się teledysk z udziałem fanów obojga artystów. Duet nie każe długo czekać na sceniczną premierę i pierwsze telewizyjne wykonanie zaplanowano podczas Polsat Hit Festiwalu w sopockiej Operze Leśnej. A jak wypadł ten artystyczny duet? To trzeba zobaczyć!

"Mamacita" Skolima i Steczkowskiej. Teledysk

Ten duet to kolejna przemyślana cegiełka w strategii Skolima. Artysta od lat regularnie wypuszcza nowe utwory, intensywnie koncertuje i chętnie otwiera swoje brzmienie na współprace. Na liście duetów ma już m.in. Cleo, Matę i Blankę, a "Mamacita" w duecie z Justyną Steczkowską dokłada do tego zestawu nazwisko z zupełnie innej muzycznej półki.

Od kiedy byłem dzieckiem marzyłem, żeby nagrać duety z topowymi artystami. Miałem przyjemność współpracować już z Cleo i z Blanką, na mojej liście marzeń była też oczywiście Justyna. Zabawne, że córka Justyny jest moją fanką, Justyna kupowała jej skolimowe koszulki, bluzy i jakoś tak się zgadaliśmy. Wyskoczyliśmy na kawkę, okazało się, że chyba mamy podobny vibe, podobną energię, lubimy podobne rzeczy i w końcu spotkaliśmy się w studiu. To cudowna artystka, jestem szczęśliwy, że mogę z nią działać. - wyznał Skolim

Justyna Steczkowska, dwukrotna reprezentantka Polski na Konkursie Eurowizji, wnosi do projektu doświadczenie, rozpoznawalność i sceniczne wyczucie, które trudno podrobić. W tym połączeniu nie chodzi jednak o kontrast dla samego efektu, tylko o wspólny kierunek, czyli energię, taniec i brzmienie inspirowane gorącymi, hiszpańskimi lub anglojęzycznymi utworami, które stają się hitami lata.

Współpraca z Justyną była bardzo łatwa. Ja opowiadałem, co lubię, Justyna mówiła o tym co ją kręci i jakoś razem znaleźliśmy wspólny kierunek. To na pewno nie był kompromis, bo ani Justyna ani ja nie musieliśmy się do niczego naginać. Wszystko przebiegało płynnie i szybko. „Mamacita” to żar, ogień i taniec. Porywamy was, z domu, z pracy w zupełnie inne miejsce. Produkcja brzmi jak gorące hiszpańskie anglojęzyczne utwory. Połowę śpiewam w obcym języku. Będzie wam się podobało - dodał artysta

Internauci oceniają hit Skolima i Steczkowskiej

A jak nowy przebój Skolima i Justyny Steczkowskiej przyjęli ich fani? Internauci rozpływają się nad hitem "Mamacita" i już sugerują, że to będzie kolejny wielki hit na lato:

Jedyny minus że jest to tak krótkie, buja fajnie

I kolejny hit czuć, a letni wakacyjny vibe wpada w ucho. Uwielbiam jak wszystkie

Kolejna super piosenka króla latino!

Jak Wam się podoba?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: