Sebastian Fabijański i Julia Suryś tworzą jedną z najgłośniej komentowanych par wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Już dwa pierwsze odcinki tanecznego show pokazały, że aktor świetnie odnajduje się na parkiecie i może być mocnym faworytem tego sezonu. Jak ocenia swój drugi występ w programie? Jego słowa mogą być sporym zaskoczeniem dla widzów.

Sebastian Fabijański ocenia swój występ w "Tańcu z Gwiazdami"

W drugim odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" na parkiet ponownie wyszli Sebastian Fabijański i jego taneczna partnerka Julia Suryś. Para zaprezentowała energetyczne tango, w którym aktor pokazał dużą pewność siebie i sceniczną charyzmę. Jurorzy docenili jego zaangażowanie oraz wyrazistość ruchów, choć zwrócili uwagę na kilka niedociągnięć technicznych. Ostatecznie para otrzymała za swój występ 30 punktów od jury.

Takie noty okazały się jednak sporym zaskoczeniem dla wielu widzów programu. W sieci szybko pojawiły się komentarze, że występ zasługiwał na wyższe oceny, zwłaszcza że aktor już w pierwszym odcinku pokazał duży potencjał taneczny. Występ Sebastiana Fabijańskiego w "Tańcu z Gwiazdami" zdaniem części fanów potwierdził, że może on być jednym z faworytów tej edycji, dlatego niektórzy internauci nie kryli zdziwienia stosunkowo niską punktacją przyznaną przez jurorów.

A jak swój występ ocenia sam aktor?

Ja mam niedosyt, oczywiście jestem perfekcjonistą i bardzo wymagający dla siebie i niestety samokrytyczny. (...) Bardzo mi zależało na tym tańcu, na tej choreografii ponieważ była moja mama. (...) Bardzo chciałem żeby to wyszło tak, jak sobie wymarzyłem wyznał w rozmowie z naszą reporterką.

Głos zabrała również partnerka taneczna Sebastiana Fabijańskiego, Julia Suryś. Co powiedziała? Tego dowiecie się, oglądając całość materiału wideo.

