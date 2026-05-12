Emocje po finale 18. edycji "Tańca z gwiazdami" jeszcze nie opadły, bo dopiero teraz wychodzą na jaw nowe informacje. Po ogłoszeniu zwycięzców widzowie Polsatu długo żyli jednym pytaniem: jak wygląda pełna tabela miejsc? W poniedziałek na podstawie ustaleń medialnych ujawniono kompletną klasyfikację i to właśnie ona wywołała największe poruszenie, bo do tej pory fani tanecznego show poznali oficjalnie tylko pierwsze miejsce 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Iwona Pavlowić zabrała głos i dla Party.pl skomentowała finał show.

Już wiadomo, jak wygląda lista miejsc w finale "Tańca z Gwiazdami"

Kryształowa Kula w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" trafiła do Gamou Falla i Hanny Żudziewicz. Ten duet wygrał finał, a werdykt od razu stał się tematem numer jeden wśród widzów, bo sporo osób typowało zupełnie inny scenariusz. Podczas wielkiego finłu nie usłyszeliśmy, które pary zajęły dalsze miejsca, ale Pudelek dotarł do tych informacji i pojawia się prawdziwe zaskoczenie.

Okazuje się, Sebastian Fabijański, który przez cały sezon był jedną z najbardziej komentowanych postaci i miał wśród fanów mocne wsparcie, nie zakończył rywalizacji na drugiej pozycji. W finałowej klasyfikacji znalazł się dopiero na 3. miejscu, razem z Julią Suryś. Co istotne, drugie miejsce według informacji podawanych w mediach przypadło Magdalenie Boczarskiej i Jackowi Jeschke. A na czwartym miejscy uplasowali się Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz.

Dlaczego nikt nie wie, jak wyglądały kolejne miejsca w finale "Tańca z gwiazdami"?

Iwona Pavlović zabrała głos po finale 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" i w rozmowie z reporterką Party.pl Simoną Stolnicką mówi wprost, że nie chce wiedzieć, na których miejscach znalazły się pozostałe pary.

Nie chcę wiedzieć i nie chcę plasować. Po pierwsze dlatego, że każda z tych par rzeczywiście mogła wygrać tu dzisiaj i to by było zasłużone, oczywiście fani mogą narzekać, ale generalnie nie byłoby problemu. jurorka 'Tańca z Gwiazdami' mówiła nam tuż po finale.

Jurorka zaskakuje stwierdzeniem, że tym razem powinno być tylko pierwsze miejsce dla zwycięzcy i drugie miejsce dla pozostałych par:

Marzy mi się, żeby produkcja ustaliła, że to jest drugie miejsce dla tych trzech par. Nie ma potrzeby drugiego, trzeciego i czwartego. Nawet nie chciałabym.. - podkreśla Iwona Pavlović

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w "Tańcu z Gwiazdami" fot. Wojciech Olkusnik/East News