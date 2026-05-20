Niedawno zakończyła się 18. edycja "Tańca z Gwiazdami", a wielki finał show zaskoczył wszystkich. Po raz pierwszy w historii w ostatnim odcinku o zwycięstwo walczyły aż cztery pary. Ostatecznie program wygrał Gamou Fall, który stworzył parę z Hanną Żudziewicz. Teraz Krzysztof Ibisz w rozmowie z Party.pl skomentował finał i zabrał głos ws. zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami".

Dokładnie 10 maja, w niedzielę, widzowie zobaczyli ostatni odcinek najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Decyzją jurorów w wielkim finale spotkały się cztery pary: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Wszystkie pary zachwyciły swoimi występami, ale to Gamou Fall otrzymał najwięcej głosów od widzów i to on wygrał show Polsatu.

Teraz Krzysztof Ibisz w rozmowie z reporterką Party.pl zabrał głos ws. finału "Tańca z Gwiazdami". Prowadzący podejrzewał, że to Paulina Gałązka może wygrać show, ale nie ukrywa, że Gamou rozbił bank w tej edycji.

Był taki moment, że mi się wydawało, że Paulina może wygrać ten finał bo pięknie, tak delikatnie zatańczyła, tak po swojemu te dwa kawałki. Gamou to jest najwyższa klasa taneczna, to jest niesamowite, że chłopak trzy miesiące temu nie tańczył, to jest w ogóle kosmos skomentował Krzysztof Ibisz.

Prowadzący "Taniec z Gwiazdami" nie ukrywa, że wszystkie cztery pary zasłużyły na finał. Krzysztof Ibisz potwierdził przy okazji plotki na temat Gamou Falla. Jaki jest tak naprawdę?

Spotykałem go w ''Tańcu z Gwiazdami'' i na próbach, ale także był u mnie w ''Demakijażu'' i jest niezwykle ciepłą, serdeczną osobą, niezwykle elegancką. Taki chłopak z zasadami, szalenie elegancki - powiedzielibyśmy dobrze wychowany - więc on taki jest. (…) On nie naciskał na tą wygraną, on przyszedł się bawić, przyszedł się rozwijać (…) wydaje mi się, że ten brak ciśnienia na zwycięstwo zadziałał na naszych widzów tak, że oni głosowali podsumował.

