Sebastian Fabijański dołączył do grona uczestników najnowszej edycji show "Taniec z Gwiazdami", gdzie na parkiecie występuje w parze z Julia Suryś. Przy okazji jednego z ostatnich spotkań zapytaliśmy aktora między innymi o to, jakie kobiety najbardziej mu się podobają. Sprawdźcie, co odpowiedział.

Sebastian Fabijański o swoim typie kobiety

Sebastian Fabijański ma za sobą drugi występ w "TzG". Aktor od lat uchodzi za jednego z najprzystojniejszych aktorów w Polsce. Nic więc dziwnego, że wokół jego życia prywatnego i uczuciowego nieustannie pojawia się duże zainteresowanie mediów oraz fanek. Choć jego związki często budziły duże emocje w mediach, aktor podkreślał w wywiadach, że dziś inaczej patrzy na relacje i bardziej chroni swoją prywatność. W ostatnim czasie przyznał również, że zakończył kolejny związek i obecnie jest singlem. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, jaka kobieta mogłaby skraść jego serce. Przy okazji ostatniego spotkania postanowiliśmy więc zapytać go wprost o to, jaki jest jego typ kobiety.

Nie mam typu kobiety, chcę się dać zaskoczyć i chcę dać po prostu się zafascynować siebie samemu. I właśnie nie szukać jakiegoś typu tylko być gotowym na to, co każdy człowiek sobą wnosi do mojego życia powiedział przed naszą kamerą.

Aktor wspomniał również o swoich miłosnych wyborach. Co powiedział? Zapraszamy do obejrzenia wideo.

