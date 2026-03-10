"Taniec z gwiazdami" budzi ogromne emocje zarówno wśród telewidzów, jak i internautów chętnie komentujących każdą minutę telewizyjnego show. Jak się okazuje, choć na parkiecie gwiazdom i tancerzom niemalże za każdym razem towarzyszą uśmiechy, to kulisy przygotowywań do niedzielnych choreografii bywają burzliwe. Sebastian Fabijański i Julia Suryś powiedzieli nam o tym otwarcie.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś o spięciach w "Tańcu z gwiazdami"

W trakcie rozmowy przy okazji 2. odcinka "Tańca z gwiazdamiz Party.pl Sebastian Fabijański zdradził, że na treningach z tancerką Julią Suryś nie brakuje emocji. Wyznał prawdę o ich temperamentach oraz spięciach.

Temperamenty mamy. Julia jest temperamentna, ja jestem temperamentny. Jesteśmy emocjonalnie podobni, można powiedzieć, ale wydaje mi się, że u nas bardzo trudno o jakieś tarcie, ponieważ zawsze nawet jeżeli jest jakieś spięcie, to finalnie zawsze potrafimy super rozmawiać wyznał Fabijański.

Nie zabrakło jednak komplementów pokierowanych w stronę Julii i docenienia jej otwartej komunikacji:

Ja bardzo doceniam w Julii to, że ona jest tak bezpośrednia, a ja kocham bezpośredniość w swoim życiu i potrafimy bezpośrednio porozmawiać o tym, jak się czujemy, co myślimy, na swój nawet temat. I wydaje mi się, że to jest mega ważne.

Na temat konfliktów między tancerką a aktorem wypowiedziała się też sama Suryś. Koniecznie zobaczcie nasze wideo, by się przekonać.

Oglądaliście Sebastiana i Julię w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami"?

