Małgorzata Rozenek nie zamierza się przejmować słowami Marianny Schreiber. Gwiazda TVN w rozmowie z Party.pl w mistrzowski sposób skomentowała ostatnie wypowiedzi uczestniczki drugiej edycji "Królowej przetrwania". Marianna Schreiber krytycznie oceniała Małgorzatę Rozenek opowiadając o jej stylizacjach m.in. ze spaceru z psem.

Kilka tygodni temu na kanale Marianny Schreiber na YouTube.com pojawił się materiał, w którym celebrytka ostro podsumowała m.in. Klaudię Halejcio i Małgorzatę Rozenek. Schreiber komentowała luksusowe stylizację Rozenek, która potrafiła wyjść na spacer z psem z torebką za 20 tysięcy złotych. Była uczestniczka "Królowej wspomniała również look Małgosi z wyprawy na grzyby.

Ona idzie do lasu zbierać grzyby ubrana cała na biało. No kurde, ludzie, kto chodzi tak zbierać grzyby? Kto chodzi z psem z torebką za 20 koła? W sensie ok, to nie jest grzech, niech chodzi, niech ma, super, tylko wyobrażacie sobie, że wychodzicie z psem co 3-4 godziny i za każdym razem musicie się odwalić jak stróż w Boże Ciało?

grzmiała Marianna Schreiber.