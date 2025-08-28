Roksana Węgiel ma sprecyzowany pomysł na siebie. W najbliższej przyszłości będzie łączyła intensywne studia w Londynie z pracami nad nową płytą. Nie wszystko, co aktualnie dzieje się na rynku muzycznym jej się podoba i jak podkreśla: "nie zamierza się dopasowywać do tego, co modne".

Roksana Węgiel o nowej płycie

Roksanę Węgiel czeka wyprowadzka do Londynu, gdzie podejmie się rocznych studiów. Jak podkreśliła, ma taką możliwość z uwagi na swoje międzynarodowe sukcesy takie jak wygrana na Eurowizji Junior. Jak podchodzi do nowych wyzwań?

Wydaje mi się, że chciałam zrobić coś, co pozwoli mi się jeszcze bardziej rozwijać. Stąd też pomysł na taką opcję i wydaje mi się, że to dużo mi da. Pomijając już same studia, ludzie, których tam poznam, co zrobię, to czego się nauczę, oczywiście to jest bezcenne. (...) Już dawno sobie takich wyzwań nie stawiałam.

Roksana Węgiel nie ukrywa, że w tym czasie będzie pracowała również nad swoim nowym albumem. Jaki ma na niego pomysł? Młoda wokalistka skomentowała również kontrowersyjne trendy, na które decyduje się wielu młodych twórców:

Teraz szykuję płytę, której premiera już w przyszłym roku. ''Błękit'', tak będzie się nazywała i moim pomysłem na muzykę jest prawda w kontekście prawdziwej muzyki. Jest piękna a jednak w dzisiejszych czasach wielu młodych artystów korzysta z różnych efektów, ulepszeń, co oczywiście ma wielu odbiorców, ja tego nie neguję aczkolwiek ja uważam, że powinnam robić to czym się bronię najlepiej, czyli śpiewać i mieć piosenki dopasowane do swojej skali głosu a nie dopasowywać się do tego co modne. A teraz modne są różne dziwne rzeczy a ja nie będę się do tego dopasowywać.

Zobaczcie nasz wywiad z Roxie, by dowiedzieć się więcej.

