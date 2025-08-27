Roksana Węgiel ma kolejny powód do świętowania. Wielkie wieści zostały przekazane nagle, podczas wielkiego wydarzenia sieci perfumeryjnej.

Roksana Węgiel zaskoczyła wszystkich

Pod koniec sierpnia Roksana Węgiel świętowała swoją pierwszą rocznicę ślubu. Kevin Mglej zadbał, by ten dzień był dla nich wyjątkowy. Z kolei kilka dni później podzielili się kolejną wielką nowiną, tym razem zawodową. Roksana Węgiel została pierwszą polską ambasadorką zapachu Caroliny Herrery.

Tę współpracę świętowała hucznie podczas wielkiego wydarzenia, podczas którego zagrała koncert niespodziankę dla zgromadzonych gości. Roxie Węgiel hipnotyzowała nie tylko swoim głosem ale również zjawiskową a jednocześnie odważną kreacją. 20-latka wybrała czerwoną mini sukienkę, która idealnie wpasowywała się w kolorystykę zapachu "La Bomba":

Ja jako nastolatka, wybierając swój pierwszy zapach taki poważniejszy wybrałam buta Caroliny Herrery ikonicznego bucika ''Good girl'', więc mam tak ogromny sentyment do tej marki i nawet nie wiecie, jakie to dla mnie wyróżnienie, że jako pierwsza Polka mogę tutaj być na tym evencie i ogłaszać, że zostałam ambasadorką tego zapachu (La Bomba - przyp. red.) powiedziała w rozmowie z Party.pl.

