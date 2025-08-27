Roksana Węgiel i Kevin Mglej w 2024 roku wzięli dwa śluby. Pierwszy - cywilny - jeszcze wiosną. Zdecydowali się na to ze względu na babcię pana młodego. Na drugi - kościelny - poczekali jeszcze kilka miesięcy. Ceremonia miała miejsce 25 sierpnia 2024 roku. Kilka dni temu świętowali więc swoją pierwszą rocznicę. Mieliśmy okazję porozmawiać z Roksaną Węgiel i zapytać ją o tę piękną chwilę.

Roksana Węgiel o pierwszej rocznicy ślubu

Roksana Węgiel potwierdziła, że jest w związku z Kevinem Mglej w dniu swoich 18-stych urodzin, chociaż jej fani domyślali się tego już wcześniej. Niecały rok później zakochani zaręczyli się i zaczęli planować wspólne życie. Trudno uwierzyć, że minął już rok od ich ślubu. Chociaż nie wszyscy przychylnie spoglądali na ich relacji, zakochani od początku wiedzieli, że połączyła ich piękna miłość i niezłomna wiara w Boga. Roksana Węgiel i Kevin Mglej uczcili swoją pierwszą rocznicę ślubu.

Mało kto w tak młodym wieku, jak oni potrafi mówić o miłości. W dniu rocznicy, Kevin Mglej napisał: "Rok który uczył nas siebie nawzajem, rok który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste, bo tak zostało wymyślone by prowadzić nas do świętości ale z Tobą … z Tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję". Z kolei my mieliśmy okazję spotkać się z Roxie podczas imprezy Douglasa, gdzie zapytaliśmy ją o przemyślenia po pierwszej rocznicy ślubu:

To był piękny rok. Zrobiliśmy sobie w rocznicę takie podsumowanie i... zaczęła Roxie.

Zobaczcie nasze wideo, by dowiedzieć się, co zdradziła nam Roksana Węgiel.

