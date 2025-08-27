To nie prawda, że Roksana Węgiel na czas studiów wyprowadzi się z Polski sama. "Kevin będzie ze mną" - podkreśla 20-letnia piosenkarka. Zdradziła nam, jak naprawdę będzie wyglądało jej życie na dwa państwa.

Roksana Węgiel o rozłące z Kevinem Mglejem

Roksana Węgiel wyjeżdża z Polski na studia. Od września będzie dzieliła swoje życie między Wielką Brytanię a Polskę. "Dowiedziałam się, że dostałam się na jeden ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie i przeprowadzam się do Londynu" - napisała Roxie kilka tygodni temu na Instagramie. Roksana Węgiel rozpocznie naukę na Nottingham Trent University i będą to studia z zakresu Komercyjnego Pisania Piosenek i Produkcji. Tuż po ujawnieniu swoich planów, w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia, że będzie to wiązało się z rozłąką małżonków. Podpytaliśmy Roksanę Węgiel:

Media przekręciły wszystko. Będziemy żyć na dwa państwa. To nie jest tak, że ja teraz będę studiować pięć lat. Tylko przez to, że miałam międzynarodowe osiągnięcia muzyczne takie jak Eurowizja Junior, MTV EMA i piosenki znane za granicami Polski (swego czasu po Eurowizji Junior) to sprawiło, że ja mogę tam pojechać na rok i tak też wybrałam taką opcję, bo ja nie mam aż tak elastycznego grafiku, by sobie pozwolić na pięć lat, powiedzieć tutaj w Polsce papa, no nie.

Dalej wyjaśniła:

Kevin będzie ze mną. W jednym z wywiadów powiedziałam: ''Tak, jak będzie mógł to będzie ze mną latał'' ale ja tam nie będę cały czas. To będzie tylko rok i może się tak zdarzyć, że mój mąż będzie miał coś ważnego tutaj w Polsce i będzie musiał zostać. To było wycięte z kontekstu, dlatego od razu chciałabym to sprostować.

Całą rozmowę z Roxie znajdziecie w wideo powyżej.

