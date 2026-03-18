Czy bogate doświadczenie z parkietu pomaga w obiektywnej ocenie uczestników "Tańca z Gwiazdami", czy wręcz przeciwnie - stanowi wyzwanie przy wydawaniu sprawiedliwych werdyktów? Postanowiliśmy zapytać o to Rafała Maseraka. Zobaczcie koniecznie, co wyznał przed naszą kamerą.

Rafał Maserak ocenia uczestników "Tańca z Gwiazdami"

Rafał Maserak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy w historii programu "Taniec z Gwiazdami". Swoją przygodę z show rozpoczął już w pierwszej edycji w 2005 roku i przez lata był jednym z najczęściej występujących trenerów, partnerując gwiazdom na parkiecie kilkadziesiąt razy. Dwukrotnie sięgnął po Kryształową Kulę - zwyciężył w parze z Anną Muchą oraz Julią Kamińską, zapisując się w historii programu jako jeden z jego największych wygranych.

Od 2024 roku Maserak pojawia się w "Tańcu z Gwiazdami" w zupełnie nowej roli - jako juror, oceniający występy uczestników. Jego wieloletnie doświadczenie sceniczne i znajomość realiów programu sprawiają, że patrzy na występy z wyjątkową precyzją, zwracając uwagę zarówno na technikę, jak i emocje na parkiecie. Choć dla wielu widzów wciąż jest przede wszystkim tancerzem, dziś coraz częściej daje się poznać jako wymagający, ale sprawiedliwy juror, który doskonale wie, jak wygląda droga do finału. Czy taneczna przeszłość przeszkadza mu w ocenie uczestników tanecznego show?

Teraz jak oceniam osoby, które biorą udział w tym programie, no jest to dla mnie na pewno ciężkie. Ja też jestem związany z tym parkietem emocjonalnie. (...) Czasem mi jest ciężko wytykać jakieś błędy ale ja te błędy wytykam po to, żeby te osoby mogły poprawić coś w następnym odcinku. To jest chyba najważniejsze wyznał przed naszą kamerą.

