Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek w 2020 roku doczekali się upragnionego synka, Henia. Ich marzenie o dziecku spełniło się dzięki metodzie in vitro, która jak wiadomo nie znajduje przychylności wśród instytucji kościoła. W rozmowie z reporterem Party.pl Radosław Majdan nawiązał właśnie do braku akceptacji kościoła ws. poczęcia dziecka dzięki metodzie in vitro i stanowczo to podsumował.

Jeżeli kościół nie akceptuje (in vitro - przyp. red.) i jeżeli ja gdzieś spotykam się z bardzo nieprzychylnymi, spotykałem się, ostatnio trochę mniej, poza tym nie śledzę tego jakoś za bardzo, ale znam zdanie, to ja nie mógłbym posyłać mojego syna do społeczności, która go nie akceptuje - powiedział w naszej rozmowie Radosław Majdan

Co jeszcze na ten temat powiedział mąż Małgorzaty Rozenek? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

