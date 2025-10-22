Wiosną 2026 roku na antenie TVN zobaczymy nową, trzecią już edycję "The Traitors. Zdrajcy". Tym razem produkcja zabrała uczestników do nowego miejsca - na teren wielkiego zamku we Francji. My mieliśmy okazję być na miejscu i porozmawiać z prowadzącą, Malwiną Wędzikowską, która opowiedziała nam o kilku szczegółach!

Jak będzie trzecia edycja "The Traitors. Zdrajcy"?

We Francji ruszyły zdjęcia do trzeciej edycji "The Traitors. Zdrajcy" w TVN. Malwina Wędzikowska w rozmowie z Party.pl opowiedziała, czego mogą spodziewać się widzowie. Czy uczestnicy, dzięki dwóm poprzednim seriom, mogą lepiej przygotować się do programu? Czy montaż wpływa na to, jak są postrzegani?

Nie lukrujemy postaci, nie da się montażem wycinać wątków, wszystko układa się w całość. Jeśli obgadujesz kogoś za plecami, musisz mieć świadomość tego, że to może zostać użyte. Jak nudzisz, to nie zostanie to pokazane. Wszystko to co wpływa na grę, jest pokazywane, i montaż jest linearny zapewnia Malwina

Jaką prowadząca będzie zaś Wędzikowska w nadchodzącym sezonie? Posłuchajcie naszej rozmowy z gwiazdą!

