Filip Mettler rozpoczął swoją muzyczną przygodę już jako siedmiolatek, gdy zaczął grać na skrzypcach. Ma wykształcenie muzyczne i występował w 2013 roku w "X-Factorze" w TN, dzięki czemu zdobył rozpoznawalność. Wydawało się, że jego kariera nabiera tempa, ale nagle zniknął ze sceny.

Reklama

Walka z chorobą: otyłość zniszczyła marzenia

Filip przez lata unikał występów publicznych. Przyczyną była otyłość oraz choroby współistniejące. Wokalista przyznał, że wstydził się pokazywać na scenie. W 2024 roku jego waga przekroczyła 130 kilogramów. Wtedy postanowił zawalczyć o zdrowie i marzenia.

Przez wiele lat nie chciałem wychodzić na scenę, bo po prostu się wstydziłem mówi Filip

Spektakularna metamorfoza: minus 60 kg

W grudniu 2023 roku Filip Mettler przeszedł operację bariatryczną, czyli zmniejszenie żołądka. Dzięki temu oraz zmianie stylu życia i nawyków żywieniowych udało mu się zrzucić dokładnie 60 kilogramów. Efekt był spektakularny.

Największym impulsem powrotu do śpiewania było to, że udało mi się pokonać największą przeszkodę, którą jest otyłość. Trudno to było pokonać, bo to jest bardzo złożona choroba. I o tym też chciałem mówić - że otyłość to choroba, którą się leczy. Dlatego podjąłem decyzję o leczeniu i w grudniu zeszłego roku poddałem się operacji bariatrycznej, czyli operacji zmniejszenia żołądka, która pomogła mi schudnąć równe 60 kilogramów tłumaczy wokalista

Wraz z utratą wagi wróciła chęć do życia i śpiewania. Mettler nie ukrywa, że muzyka zawsze była jego pasją i tęsknił za nią przez cały czas. Nowa sylwetka i energia pozwoliły mu uwierzyć, że może wrócić na scenę i znów śpiewać przed publicznością.

Jak Filip poradzi sobie w "The Voice of Poland"? Przekonamy się w sobotni wieczór, o godzinie 20:30 w TVP2 i na TVP VOD! Wyżej zobaczycie fragment występu Mettlera.

Zobacz także: Gdy zaśpiewała, jurorzy "The Voice of Poland" oniemieli. Ten występ przejdzie do historii programu

Krystian Szczęsny, Arsen Petrovych, TVP

Reklama

Filip Mettler przed operacją.