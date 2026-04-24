Karolina Pisarek, dopiero co ogłosiła, że spodziewa się dziecka i nie kazała długo czekać na pierwsze publiczne wyjście po tej wiadomości. Już 23 kwietnia modelka i jej mąż Roger Salla pojawili się na ściance podczas polskiej premiery filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2". To właśnie tam Pisarek zaprezentowała wyraźnie zaokrąglony brzuszek i chętnie udzieliła wywiadu na temat ciąży. Poznała już płeć dziecka?

Karolina Pisarek zostanie mamą

Karolina Pisarek i Roger Salla chętnie dzielą się swoim życiem w internecie, tym razem przez pewien czas trzymali ważną informację dla siebie. Okazuje się, że z ujawnieniem nowiny na temat ciąży czekali przynajmniej kilka miesięcy. Kiedy już ogłosili ją światu, tempo wydarzeń jest naprawdę szybkie, a dzień po ogłoszeniu przyszła kolej na pierwsze oficjalne wyjście na ściankę. Uwielbiana gwiazda pochwaliła się ciążowym brzuszkiem w dopasowanej śmietankowej kreacji w kropki dumnie eksponowała ciążowy brzuszek.

Karolina Pisarek nie ukrywa, że to kolejny ważny etap w życiu jej i jej męża Rogera Salli. Para ma już za sobą huczne wesele, a ostatnio mocno skupili się na rozwoju swojego zycia zawodowego. Teraz przyszedł czas na spełnienie marzenia o rodzicielstwie.

Karolina Pisarek ujawnia, jak dowiedziała się, że zostanie mamą

Karolina Pisarek w rozmowie z reporterką Party.pl Simoną Stolnicką zdradziła, w jakich okolicznościach dowiedziała się, że spodziewa się dziecka. Okazuje się, że każda wizyta u lekarza powoduje ogromne wzruszenie.

Każda wityta u ginekologa i zobaczenie dzieciaczka, to jest taki moment, że łezka w oku. Pierwszy raz w życiu jestem w ciąży i bardzo się bałam tego momentu, i nie wiedziałam, czego się spodziewać kompletnie, a powiem, że jest fajnie. Już super. Pierwszy trymestr nigdy nie jest łatwy. - mówi wprost Karolina Pisarek

Roger poinformował, jak dowiedział się o ciąży Karoliny. Okazuje się, że było to w Walentynki:

U nas było tak, że byliśmy akurat na Walentynki, spóźniał się okres i karolina mówi: 'Coś jest nie tak'. Poszliśmy po testy i to przy mnie wyszło, więc od razu wiedziałem. Piękna chwila. Bardzo, bardzo intymna chwila mimo wszystko. Ja osobiście czekałem na ten moment bardzo, bardzo długo. - opowiedział Roger Salla

Razem z Rogerem planują ujawnić płeć dziecka? Okazuje się, że para jeszcze nie zdecydowała się, aby usłyszeć czy to chłopiec, czy dziewczynka, ale chcą w gronie bliskich poznać tę informację:

Nie, chcemy się dowiedzieć razem z naszą rodziną i naszymi przyjaciółmi - przyznała Karolina Pisarek

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Karoliną Pisarek. Modelka zdradzi płeć dziecka podczas przyjęcia "gender reveal"?

Zobacz także: