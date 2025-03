Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" swoim udziałem w show wywołał niemałe kontrowersje. Nie tylko z powodu tego, jak zakończyło się jego małżeństwo z Agatą ale również z powodu tego, co w trakcie emisji pojawiało się w jego mediach społecznościowych. Jak Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odniósł się do tego, co mówiła o nim programowa żona?

Reklama

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" namawiał Agatę do powrotu?

Piotr ze "ŚOPW" przyjął nazwisko Agaty i nie chce go oddać. Jednak to zaledwie jedna z kontrowersji, które pozostały po ich nieudanym małżeństwie. Agata tuż po zakończeniu emisji 10. edycji ślubnego show, zdecydowała się odciąć od tego etapu w swoim życiu. Wróciła do Australii i cieszy się teraźniejszością. Z kolei Piotr wciąż chętnie wypowiada się na temat swojego udziału w programie. W rozmowie z Party.pl, odniósł się od tego czy w czasie emisji programu kontaktował się z Agatą:

Kontaktowałem się z Agatą wielokrotnie, tak jak powiedziałem, chciałem się z nią spotkać bez kamer, wyjaśnić pewne rzeczy, być może spróbować. Po zakończeniu eksperymentu mamy jeszcze sześć miesięcy na to, żeby podjąć decyzję czy chcemy się rozwodzić czy nie. Możemy cofnąć tę decyzję. (...) Chciałem studząc wszystkie emocje, spotkać się z nią po tym czasie i być może budować to od początku realnie, dlatego też tak wyglądały rozmowy moje z Agatą.

Odniósł się również do zarzutów, jakoby przed finałowym odcinkiem miał namawiać programową żonę, by znowu zostali parą. Jak się z tego wytłumaczył? Zobaczcie nasze wideo.

Zobacz także:

Party.pl

Reklama

Cały wywiad z Piotrem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostępny jest tutaj: