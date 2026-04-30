Piotr Kędzierski intensywnie przygotowuje się do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami", gdzie na parkiecie towarzyszy mu Magdalena Tarnowska. Jak przyznaje, wymagające treningi szybko zaczęły przynosić widoczne efekty, także w postaci utraty zbędnych kilogramów. W rozmowie przed naszą kamerą dziennikarz zdradził również, ile obecnie waży po intensywnym okresie ćwiczeń.

Piotr Kędzierski zrobił formę w "Tańcu z Gwiazdami"?

Piotr Kędzierski w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" tworzy parę z Magdaleną Tarnowską i od początku programu systematycznie budzi duże emocje wśród widzów. Dziennikarz, mimo napiętego grafiku zawodowego, regularnie trenuje na parkiecie i krok po kroku pokazuje wyraźny postęp w kolejnych odcinkach programu. Wspólnie z tancerką nie tylko pracują nad choreografiami, ale też coraz lepiej odnajdują się jako duet, co podkreślają zarówno jurorzy, jak i obserwatorzy programu.

Intensywne treningi szybko zaczęły przynosić efekty również w jego sylwetce - Kędzierski przyznał, że w trakcie udziału w show udało mu się zrzucić zbędne kilogramy. W rozmowie z naszą reporterką zdradził, ile dokładnie schudł od momentu rozpoczęcia tanecznej przygody, podkreślając, że codzienne ćwiczenia i tempo programu mocno wpłynęły na jego formę.

Pamiętam jak byłem u lekarza pod koniec zeszłego roku i musiałem się zważyć i było tak powyżej stówki, a teraz jest 90. (...) Więc polecam państwu taniec, a jak nie taniec to regularne treningi bo to naprawdę zmienia mindset, życie i nasze ciało wyznał przed naszą kamerą.

Niedługo Piotra Kędzierskiego i Magdalenę Tarnowską zobaczymy w półfinale "Tańca z Gwiazdami".

