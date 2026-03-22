Piotr Kędzierski to jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy telewizyjnych i radiowych. Polska publika od lat docenia go nie tylko ze względu na jego zawodowy warsztat, lecz także niebagatelny humor. W rozmowie z nami zdradził, jak tak naprawdę łączy zawodowe obowiązki z przygotowaniami do "Tańca z Gwiazdami". W pewnym momencie przerwała mu tancerka Magdalena Tarnowska, wyjawiając nieujawnianą do tej pory publicznie informacje.

Piotr Kędzierski o łączeniu pracy z "Tańcem z Gwiazdami"

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zdobyli uznanie telewidzów już w trzech odcinkach "Tańca z Gwiazdami". Podczas ostatniej choreografii dziennikarz rozbawił wszystkich i awansował tym samym do kolejnego, czwartego odcinka, w którym gwiazdom na parkiecie towarzyszyć będą ich bliscy. W rozmowie z Party.pl Kędzierski zdradził, jak tak naprawdę udaje mu się łączyć wymagające projekty zawodowe, z których realizacji nie zrezygnował, z treningami do telewizyjnych zmagań z kolejnymi choreografiami.

Zapytany o sposób na łącznie aktywnego życia zawodowego z czasochłonnymi treningami do programu, odpowiedział:

Chciałem państwu powiedzieć, że ja bardzo kocham pracę i ja bardzo kocham życie. I jak się bardzo kocha życie, i się bardzo kocha pracę, i chce się rozwijać, to nic nie zatrzyma tego rozwoju.

Kędzierski zdradził też, że w tak skomplikowanej organizacji czasu nieoceniona jest elastyczność jego tanecznej partnerki Magdaleny Tarnowskiej, która organizuje treningi zgodnie z zawodowym harmonogramem dziennikarza.

Dzięki temu, że jest wspaniała Magda i kombinujemy różne dziwne pory na treningi, to wszystko udaje się spiąć wyznał Kędzierski.

W pewnym momencie rozmowy głos zabrała Magdalena Tarnowska, zdecydowanym tonem wyjawiając prawdę o tym, z jakimi wyrzeczeniami musi mierzyć się Piotr, by utrzymywać swoją pozycję w programie. Jak przyznała tancerka, wcześniej nie wspominali o tym w wywiadach. Wszystko znajdziecie w naszym wideo.

