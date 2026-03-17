Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" przyniósł telewidzom ogrom emocji, a o te, które natychmiast wywołują uśmiech, zadbał oczywiście Piotr Kędzierski. Skąd pomysł na tak nietypowe sceny na parkiecie? Piotr Kędzierski i Magda Tarnowska zdradzili całą prawdę.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zdradzają szczegóły swojego występu

W trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zarówno telewidzowie, jak i publika znajdująca się w studiu, przeżywali całą lawinę emocji. To właśnie w minioną niedzielę Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zdobyli rekordowe 50 punktów za swój występ. Nie zabrakło też szczęścia ze względu na pierwsze wyższe oceny u Natalii "Natsu" Karczmarczyk, a także zdziwienia związanego z odpadnięciem Emilii Komarnickiej z programu. Kędzierski z kolei znów zrobił show i rozbawił wszystkich swoim występem.

Piotr Kędzierski i Magdalen Tarnowska już po trzecim odcinku zdradzili nam, że inspiracją do pełnego energii i żartu show była piosenka, do której mieli zatańczyć quickstepa, czyli "Prawy do lewego". Jak przyznali w wywiadzie z Party.pl, na pomysł o stworzeniu choreografii w klimacie kultowej polskiej komedii "Sami swoi" wpadła tancerka.

Jak ja się dowiedziałam, jaka jest piosenka, to od razu skojarzyło mi się z łopatą. Tak od razu. (...) Po prostu trzeba było to zrobić. potwierdziła Tarnowska.

Na scenie rzeczywiście nie zabrakło łopat, charakterystycznych strojów, rekwizytów, a także humorystycznej scenki.

W trakcie naszej rozmowy para zdradziła też, co było dla nich najbardziej stresującym momentem całego wieczoru. Nie zabrakło też komentarza o niskich notach od jurorów, a także informacji, z kim Kędzierski zatańczy w rodzinnym odcinku już w niedzielę - to bliska osoba Piotra, którą widzowie mogli już zobaczyć w programie. Jesteście ciekawi? Wszystkie odpowiedzi znajdziecie w wideo.

