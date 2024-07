Zarobki najlepszych piłkarzy zawsze wzbudzają wielkie emocje - są to w końcu wielomilionowe kwoty. Sporą część ich przychodów stanowią oczywiście reklamy - udział sportowca w kampanii to często klucz do sukcesu danej marki. Ale czy zawsze tak było? O kulisach opowiedział nam Radosław Majdan, były reprezentant Polski.

W rozmowie z Party.pl Radosław Majdan przyznał, że za jego czasów występy w reklamach nie były uregulowane - marki często wykorzystały wizerunek popularnych sportowców i nikt na tym nie zarabiał, co w swoich skeczach lata temu wyśmiewał Marcin Daniec. Dopiero po latach zarząd PZPN zorientował się, że mowa o wielkich sumach.

Na początku zwróciliśmy sie do PZPN, do wiceprezesa PZPN, żeby nam pomógł, żeby jakoś wspólnie zorganizować te wszystkie firmy, które chcą skorzystać z naszego wizerunku. On powiedział: Nie, nie ma na to czasu, zróbcie sobie sami! No to wynajęliśmy firmę i skończyło się na tym, że szef tej firmy miał zakaz wstępu do naszego hotelu.

mówi nam Radosław