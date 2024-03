"Taniec z Gwiazdami" powraca na ekrany w odświeżonej wersji. Nowe gwiazdy, nowi tancerze, nowe studio, a w końcu nowi jurorzy- Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda, a niezmiennie oceniać gwiazdy będzie też Iwona Pavlović. Teraz "Czarna Mamba" powiedziała, jak przewiduje współpracę z Ewą Kasprzyk. Zobaczcie!

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" startuje już w najbliższą niedzielę, a emocje wszystkich uczestników, a także fanów programu, sięgają zenitu. Gwiazdy oraz tancerze tegorocznej edycji trenują już od miesiąca i mieli szansę poczuć atmosferę pracy nad tym formatem, jednak jurorzy póki co zbierają siły i pierwszą styczność z nową odsłoną "Tańca z Gwiazdami" będą mieli dopiero w dniu live'a show.

Fani programu zastanawiają się, czy Ewa Kasprzyk będzie stała w kontrze do ocen Iwony Pavlović, przez co może dojść do nieporozumień między paniami. Teraz Iwona Pavlović w rozmowie z nami rozwiewa wszystkie wątpliwości.

To nasze trzecie spotkanie zawodowe. Oczywiście Ewa tańczyła kiedyś w ,,Tańcu z gwiazdami'', potem brałam udział w jednym programie z Ewunią i już tam między nami tak iskrzyło, że aż iskry szły(...) Ewa jest znakomitą kobietą, otwartą, bezpośrednią. To nie chodzi o to, że będziemy walczyć ze sobą, ale to będzie wychodziło, bo widzę jak my rozmawiamy ze sobą, to jest między nami cały czas energia

- przyznała Iwona Pavlović