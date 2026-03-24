Julia Suryś w rozmowie z Party.pl skomentowała wypowiedź Iwony Pavlović, która nie do końca była zachwycona sambą w wykonaniu tancerki i Sebastiana Fabijańskiego w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Suryś stanowczo stanęła w obronie aktora.

Iwona Pavlović gorzko o sambie Sebastiana Fabijańskiego w "Tańcu z Gwiazdami"

W minioną niedzielę widzowie zobaczyli czwarty odcinek osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tym razem uczestnicy show zaprezentowali się na parkiecie w towarzystwie swoich najbliższych. Sebastian Fabijański pochwalił się siostrą w "Tańcu z Gwiazdami", ale jurorzy nie byli zbyt łaskawi oceniając ich wspólny występ. Iwona Pavlović zarzuciła Fabijańskiemu, Suryś i siostrze aktora, że w ich sambie było za mało kroków samby.

(...) mam taki mały problem: jako show było ładne i ciekawe, ale próbowałam wyłuskać tę sambę… Sebastian, musicie zachować chociaż odrobinę kroków i cech charakterystycznych dla danego tańca. komentowała Iwona Pavlović.

Julia Suryś stanęła w obronie Sebastiana Fabijańskiego. Komentuje zarzuty Iwony Pavlović

Tuż po zakończeniu rodzinnego odcinka "Tańca z Gwiazdami" reporterka Party.pl poprosiła Julię Suryś o komentarz ws. słów Iwony Pavlović o ich sambie. Tancerka broni Sebastiana Fabijańskiego:

Stanę w obronie tego tańca. My wiedzieliśmy, co chcemy dostarczyć widzom i to dostarczyliśmy więc trochę z tym się też liczyliśmy. Ale też uważam, że trzeba rotować te rzeczy - w ubiegłym odcinku Sebastian zatańczył paso doble, w którym zatańczył turniejową choreografię skomentowała dla Party.pl Julia Suryś.

